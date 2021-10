Grève du 5 octobre : y aura-t-il des trains en Bretagne ?

La direction de la SNCF fait le point sur la circulation des trains (TER et TGV) pour ce mardi, alors qu'une journée de grève et de manifestations est annoncée à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL.