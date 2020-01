Grève du 6 janvier : le trafic SNCF "en forte amélioration" en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon - France

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera encore perturbée sur l’ensemble du réseau ce lundi 6 janvier 2019. En revanche, la SNCF indique que "l’offre TER sera en forte amélioration par rapport aux semaines précédentes : 70% des circulations TER seront assurées sur la Région, avec 330 trains et une trentaine de cars de substitution".

Trafic TGV en Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis Paris

Le Creusot-Paris : 6 allers et 7 retours

Mâcon-Paris : 5 allers et 6 retours

Dijon-Paris : 9 allers-retours

Montbard-Paris : 4 allers et 3 retours

Besançon-Paris : 6 allers et 5 retours

Dole-Paris : 3 allers et 2 retours

Belfort-Paris : 6 allers et 6 retours

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis le Sud, le Grand-Est...

Strasbourg-Marseille : 1 aller et 1 retour

Frankfurt-Marseille : 1 aller et 1 retour

Luxembourg-Montpellier : 1 aller et 1 retour

Intercités en Bourgogne-Franche-Comté

Paris-Clermont (via Nevers) : 4 allers-retours

Trafic TER Bourgogne-Franche-Comté

Lundi 6 janvier, en moyenne 7 trains sur 10 circuleront dans la région, avec 330 trains et une trentaine de cars de substitution. "Pour la première fois depuis le début de la grève, l'ensemble des axes ferroviaires de Bourgogne-Franche-Comté bénéficieront de circulation ferroviaire", indique la SNCF qui précise que "seul l'axe Laroche-Auxerre-Avallon-Corbigny sera limité à Auxerre en train, les bus complèteront le reste du parcours entre Auxerre et Corbigny, et Auxerre et Avallon". "Pour mardi, ces chiffres seront probablement encore en hausse", conclut la compagnie ferroviaire.

Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté. Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17 heures sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.