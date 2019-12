Grève des 7 et 8 décembre : SNCF, RATP, transport aérien, les prévisions de trafic pour samedi et dimanche

La grève contre la réforme des retraites est reconduite à la SNCF et à la RATP ce samedi 7 et ce dimanche 8 décembre. Ce week-end, il y aura "les mêmes niveaux de perturbations" que jeudi et vendredi à la SNCF, avec 10 à 15% du trafic habituel, a indiqué une porte-parole de la compagnie ferroviaire.

Voici les précisions, secteur par secteur.

Entre 85 et 90% des trains SNCF annulés

5 TGV sur 6 annulés samedi et dimanche

Le trafic SNCF sera de nouveau fortement perturbé. Un TGV sur six seulement circulera. La compagnie ferroviaire prévoit deux AR Paris-Marseille samedi comme dimanche ; quatre Paris-Lyon samedi et cinq dimanche ; sept Paris-Rennes tout le week-end et six Paris-Bordeaux. Voici le détail :

Axe Est : 1 train sur 6

Axe Atlantique : 1 train sur 5

Axe Nord : 1 train sur 6

Axe Sud-Est : 1 train sur 6

Ouigo : 1 train sur 6

Une majorité des TER annulés, les prévisions près de chez vous

Du côté des TER, un trajet sur 10 sera assuré samedi, un trajet sur deux dimanche, essentiellement par bus. "Le trafic restera fortement perturbé" lundi 9 décembre a déjà annoncé la SNCF en recommandant "aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements".

Voici des prévisions plus détaillées, en fonction de l'endroit où vous habitez, prévisions ajoutées à mesure qu'elles nous parviennent :

Un train Intercités sur vingt en circulation

Le trafic sera également très perturbé sur les lignes Intercités. 5% du trafic en moyenne sera assuré samedi et la SNCF prévoit un train sur 10 dimanche.

Il n'y aura aucun Intercités de nuit.

Trafic toujours très perturbé en Île-de-France

En Île-de-France, le trafic Transilien devrait être assuré à 15%, comme vendredi.

En ce qui concerne les métros, RER, tramways et bus franciliens, le "trafic sera extrêmement perturbé" avec 9 lignes de métro fermées samedi à Paris.

Le trafic international difficilement assuré

Fortes perturbations à prévoir également sur les liaisons internationales. Voici le détail :

Eurostar : 1 train sur 2 (7 allers Londres-Paris, 9 retours Londres-Paris, 6 AR Londres-Bruxelles/Amsterdam).

Thalys : 2 trains sur 3.

Lyria (Liaison France - Suisse) : 1 train sur 10.

SVI (Liaison France - Italie) : aucune circulation.

ALLEO (Liaison France - Allemagne) : 1 AR Paris-Stuttgart.

ELLIPSOS ( Liaison France - Espagne) : aucune circulation.

Pour savoir si votre train roulera, rendez-vous sur le site de la SNCF.

Billets remboursables et réservations bloquées

Les voyageurs munis de billets de TGV Inoui, Ouigo, Intercités pourront demander un échange ou un remboursement "sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables".

La SNCF a bloqué les réservations de trains depuis la semaine dernière et elle invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site internet.

Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.

Des retards possibles sur les vols

Contrairement à jeudi et vendredi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'a pas demandé aux compagnies aériennes d'annuler des vols pour la journée du 7 décembre. "Des perturbations et des retards sont néanmoins possibles", a-t-elle prévenu dans un communiqué, recommandant aux passagers de s'informer auprès de leur compagnie aérienne avant leur vol.