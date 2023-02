Grève du 7 février : les prévisions détaillées dans les transports en Ile-de-France

Pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic des transports en commun sera perturbé ce mardi 7 février. Des préavis de grève ont été déposés à la RATP et la SNCF . Les lignes de métro et de RER seront les plus touchées. La compagnie ferroviaire appelle à ne pas se déplacer et à privilégier le télétravail.

Métro

Aucune ligne ne sera fermée, deux lignes ne seront ouvertes que partiellement.

Ligne 1 : trafic normal .

: . Ligne 2 : un train sur trois, de 6h30 à 20h.

: de 6h30 à 20h. Ligne 3 : un train sur trois aux heures de pointe élargies (de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30)

: aux heures de pointe élargies (de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30) Ligne 3 bis : trafic normal

Ligne 4 : un train sur deux

: Ligne 5 : un train sur trois de 5h30 à 20h

: de 5h30 à 20h Ligne 6 : un train sur trois de 5h30 à 20h

: de 5h30 à 20h Ligne 7 : un train sur trois de 6h à 22h

: de 6h à 22h Ligne 7 bis : un train sur deux de 6h à 22h

: de 6h à 22h Ligne 8 : un train sur trois aux heures de pointes élargies (de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30). Les stations de Faidherbe-Chaligny à Balard seront fermées .

: un train sur trois aux heures de pointes élargies (de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30). Les stations . Ligne 9 : deux train sur trois le matin et un train sur deux l'après-midi (de 5h30 à 20h30)

(de 5h30 à 20h30) Ligne 10 : un train sur trois de 6h30 à 9h30 et un train sur deux de 16h30 à 19h30

: de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 11 : un train sur deux de 6h à 11h et un train sur quatre de 16h30 à 19h30

: de 6h à 11h et de 16h30 à 19h30 Ligne 12 : un train sur trois de 5h30 à 20h30

: de 5h30 à 20h30 Ligne 13 : un train sur trois aux heures de pointes élargies (de6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30). Les stations de Gaîté à Châtillon-Montrouge seront fermées .

: aux heures de pointes élargies (de6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30). Les stations . Ligne 14 : trafic normal. Fermée à partir de 22 heures en raison des travaux de modernisation.

RER

Le trafic est perturbé en zone RATP. En moyenne, un train sur deux circulera sur le réseau.

RER A : un train sur deux en moyenne. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture .

: un train sur deux en moyenne. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. . RER B : un train sur deux aux heures de pointe et un train sur trois en heures creuses. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Bus

En moyenne, huit bus sur dix circuleront sur l'ensemble du réseau. Le service sera normal sur Noctilien.

Tramway

Trafic normal sur l'ensemble du réseau.

SNCF : trafic très réduit sur les RER et trains de banlieue

RER C : un train sur trois .

: . RER D : un train sur six . Pas de RER entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon . Les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun ne seront pas desservis.

: . . Les axes Malesherbes Corbeil Juvisy via Ris-Orangis et Corbeil Melun ne seront pas desservis. RER E : deux trains sur cinq

Trains de banlieue :

Ligne H : un train sur trois

: un train sur trois Ligne K : un train sur trois

: un train sur trois Ligne J : un train sur trois

: un train sur trois Ligne L : un train sur trois

: un train sur trois Ligne N : un train sur trois

: un train sur trois Ligne P : deux trains sur cinq. L’axe Esbly–Crécy fonctionnera normalement.

: deux trains sur cinq. L’axe Esbly–Crécy fonctionnera normalement. Ligne R : un train sur cinq. Aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy.

: un train sur cinq. Ligne U : deux trains sur trois

Tramways :

T4 : service normal

: service normal T11 : service normal

: service normal T13 : service normal

Trains grandes lignes

Le trafic des TER et TGV sera également très perturbé avec seulement trois TER sur dix.

Pour les TGV, voici les précisions de trafic :

Axe Nord : deux TGV sur cinq

: deux TGV sur cinq Axe Atlantique : un TGV sur trois

: un TGV sur trois Axe Sud-Est : deux TGV sur cinq

: deux TGV sur cinq Axe Est : un TGV sur deux

Du côté des Intercités, le trafic sera aussi perturbé.

De jour, il y aura deux allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon. Un aller-retour sur Paris-Clermont. Pas de train entre Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers).

De nuit, le service sera normal sur Paris-Nice. Pas de circulation sur Paris-Briançon, Pyrénéen (Paris-Lourdes/La Tour-de-Carol) et Occitan (Paris-Toulouse).