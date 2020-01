Grève du 7 janvier : trafic toujours très perturbé dans le métro même si toutes les lignes vont rouler

Île-de-France, France

Huit lignes de métro seront en service sur toutes leurs lignes aux heures de pointe. Six seront partiellement ouvertes. Ce sera toujours difficile de se déplacer.

Du côté SNCF, 1 train sur 2 pour les transiliens

RER A 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heures creuses. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

RER B 1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en gare de Paris-Nord.

RER C Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne.

RER D

Nord : les trains sont terminus origine Châtelet, tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en pointe et un train sur 3 en heures creuses. Sud : 1train sur 3 sur les branches gare de Paris-Lyon – Corbeil et gare de Paris-Lyon – Melun complété par 1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy -Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et gare de Paris-Lyon.

RER E 2 trains sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann - Chelles et Haussmann - Villiers -Tournan.

Ligne H 1 train sur 2 sur l’ensemble des axes. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée partiellement en train et complétée par des bus. Ligne J 2 trains sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.

Ligne K 2 trains sur 3 sur Paris - Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry. Ligne L 2 trains sur 3 sur l’ensemble des branches.

Ligne N 1 train sur 2 pour l’ensemble des axes. Ligne P Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 1 train sur 2 en moyenne. La desserte Meaux La Ferté-Milon est assurée en partie en bus.

Ligne R 1 train sur 5 (trains Transilien et TER).

Ligne U 1 train sur 2 sur la période 6h/22h.

Tramway 4 Fréquence de 12 min.

Tramway 11 Service normal.