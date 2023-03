Grève du 7 mars : à quoi faut-il s'attendre en Gironde ?

Ils veulent "mettre la France à l'arrêt." A partir du mardi 7 mars, l'intersyndicale appelle à une grève reconductible, contre la réforme des retraites débattue en ce moment au Sénat. Dans les transports en commun de la métropole bordelaise le trafic s'annonce "perturbé toute la journée", écrit TBM dans un communiqué, 21% des salariés s'étant déclarés grévistes.

16 lignes de bus à l'arrêt à Bordeaux Métropole

Sur tout le réseau des perturbations sont à prévoir pendant la manifestation dans le centre-ville de Bordeaux, qui s'élancera à 14h de la place de la Bourse. 16 lignes de bus ne circuleront pas du tout à partir de lundi 19h et jusqu'à mercredi 6h. Il s'agit de la liane 12, des lignes 20, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 64, 67, 87, et les parcours express de la ligne 84. Les autres lignes circuleront normalement.

Quant aux tramways, toutes les lignes circuleront mais avec des "fréquences ajustées". Les lignes A et B seront de passage toutes les 7 min 30, et 15 min sur les branches. Les lignes C et D, toutes les 10 min, et 20 min sur les branches.

1 TGV sur 5

Le trafic des trains sera "très fortement perturbé", annonce la SNCF à partir de lundi 19h. Le groupe ferroviaire prévoit 1 TGV sur 5 en moyenne sur l'Axe Atlantique mardi, 1 TER sur 5, et quasiment aucun Intercités sur les rails de jour comme de nuit. Dans les airs, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire de 30% les programmes de vols à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.