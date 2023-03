Grève du 7 mars : les prévisions pour la journée de mardi dans les transports en Ile-de-France

Le trafic sera "très perturbé" ce mardi 7 mars, à la RATP et à la SNCF. La grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivie. En revanche, aucune ligne de métro, bus ou Transilien ne sera totalement à l'arrêt, à l'exception d'Orlyval.

La RATP prévoit un "trafic très perturbé" sur les réseaux RER et Métro et invité les voyageurs à privilégier le télétravail. Le trafic sera "perturbé" pour les bus et tramway. Même chose à la SNCF où le trafic sera également "très fortement perturbé", la compagnie ferroviaire appelant à ne pas se déplacer.

Voici les prévisions ligne par ligne, sachant que des prévisions plus détaillées seront données lundi en fin de journée.

RATP : aucune ligne, sauf Orlyval, entièrement fermée

- Métro :

Ligne 1 : trafic normal mais risque de saturation

: trafic mais risque de saturation Ligne 2 : 1 train sur 3 de 5h30-10h30 et 16h30-20h

: 1 train sur 3 de 5h30-10h30 et 16h30-20h Ligne 3 : circulation uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 3

: circulation uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 3 Ligne 3 bis : circulation uniquement le matin avec 1 train sur 3

: circulation uniquement le matin avec 1 train sur 3 Ligne 4 : 2 trains sur 3 toute la journée. Pour rappel, en raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22H15

: 2 trains sur 3 toute la journée. Pour rappel, en raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22H15 Ligne 5 : 1 train sur 3 de 6h30-9h30, 1 train sur 4 de 16h30-19h30

: 1 train sur 3 de 6h30-9h30, 1 train sur 4 de 16h30-19h30 Ligne 6 : circulation de 5h30 à 20h, 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses

: circulation de 5h30 à 20h, 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses Ligne 7 : 1 train sur 4 de 7h-9h30 et 16h30-19h30

: 1 train sur 4 de 7h-9h30 et 16h30-19h30 Ligne 7 bis : 1 train sur 2 de 7h-9h30 et 16h30-19h30

: 1 train sur 2 de 7h-9h30 et 16h30-19h30 Ligne 8 : circulation uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot, 1 train sur 3 de 7h00-9h30

: circulation uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot, 1 train sur 3 de 7h00-9h30 Ligne 9 : 1 train sur 3 de 6h30-10h et 16h30-20h

: 1 train sur 3 de 6h30-10h et 16h30-20h Ligne 10 : 1 train sur 3 de 6h30-9h30 et 16h30-19h30

: 1 train sur 3 de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 Ligne 11 : circulation ligne entière de 6h30-9h30 avec 1 train sur 3, et circulation uniquement entre Belleville-Mairie des Lilas de 16h30-19h30 avec 1 train sur 3

: circulation ligne entière de 6h30-9h30 avec 1 train sur 3, et circulation uniquement entre Belleville-Mairie des Lilas de 16h30-19h30 avec 1 train sur 3 Ligne 12 : circulation uniquement entre Mairie d’Issy et Concorde de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 4

: circulation uniquement entre Mairie d’Issy et Concorde de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 4 Ligne 13 : circulation des 2 branches uniquement jusqu’à Duroc de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 3

: circulation des 2 branches uniquement jusqu’à Duroc de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 avec 1 train sur 3 Ligne 14 : trafic normal mais risque de saturation, pour rappel la ligne sera fermée à 22h en raison de travaux.

Certaines stations seront fermées, prévient la RATP. Le détail de ces stations sera communiqué ce lundi. En revanche, le trafic sera interrompu toute la journée sur la ligne Orlyval.

- RER :

RER A : En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h00. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture

: En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h00. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture RER B : En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h52. Les horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés localement. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

- Tramway et bus

Le trafic sera perturbé sur l'ensemble des lignes de tramways avec en moyenne 3 tramways sur 4 mais avec des disparités selon les lignes.

T1 : 3 trains sur 4

T2 : 3 trains sur 4

T3a : 3 trains sur 5

T3b : 2 trains sur 3

T5 : 3 trains sur 5

T6 : trafic normal

T7 : 1 train sur 2

T8 : 3 trains sur 4

Concernant les bus, en moyenne 3 bus sur 4 circuleront sur l’ensemble du réseau. Certaines lignes pourraient être fermées. Une information précise sera faite lundi. Le trafic sera normal sur le réseau Noctilien.

SNCF : trafic très réduit sur les RER et trains de banlieue

- RER

RER A : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 RER B : 1 train sur 3 sur la partie Nord. Interconnexion suspendue à Gare du Nord

: 1 train sur 3 sur la partie Nord. Interconnexion suspendue à Gare du Nord RER C : 1 train sur 5. Aucune circulation entre Paris Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche

: 1 train sur 5. Aucune circulation entre Paris Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche RER D : 1 train sur 5. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon

: 1 train sur 5. Pas de RER entre Châtelet et Gare de Lyon RER E : 1 train sur 10

- Trains de banlieue :

Ligne H : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 Ligne K : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 Ligne J : 1 train sur 5.

: 1 train sur 5. Ligne L : 1 train sur 5

: 1 train sur 5 Ligne N : 1 train sur 5

: 1 train sur 5 Ligne P : 1 train sur 10. Aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins

: 1 train sur 10. Aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins Ligne R : 1 train sur 5

: 1 train sur 5 Ligne U : 1 train sur 3

- Tramways :

Le service sera normal sur les tramways T4, T11 et T13.

Trains grandes lignes

Le trafic des TER et TGV sera également très perturbé avec seulement 1 TER sur 5.

Pour les TGV, voici les précisions de trafic :

Axe Nord : 1 train sur 5 (1 train sur 2 sur Paris<>Lille)

Axe Atlantique : 1 TGV sur 5

Axe Sud-Est : 1 TGV sur 3

Axe Est : 1 TGV sur 5

OUIGO : 1 train sur 4

Du côté des Intercités, aucun train en circulation. Seul un aller-retour Paris-Brive circulera et deux allers-retours Paris-Clermont.