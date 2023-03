Grève du 7 mars : quelles perturbations des transports à Amiens et dans ses environs ?

Le personnel du réseau Ametis rejoint le mouvement de grève générale lancé par l'Intersyndicale ce mardi 7 mars, en opposition à la réforme des retraites. La direction annonce un trafic "fortement perturbé", susceptible d'évoluer dans la journée, en fonction des blocage et du parcours de la manifestation prévue dans le centre-ville d'Amiens l'après-midi.

Pour les lignes N1, N2, N3, N4 et Lianes, il faudra attendre en moyenne 30 minutes entre deux passages. Concernant les lignes 5, 6 et 7, il faudra attendre entre 1h et 1h20 entre deux bus.

Pour les lignes 8, 9, 10 et 11, le réseau Ametis prévoit 1 départ sur 2. Seuls 4 bus sur 5 circuleront pour la ligne 12, et 2 sur 3 pour les lignes 13 et 15. La ligne Cœur de ville sera totalement supprimée ce mardi 7 mars.

Aucune perturbation n'est en revanche prévue sur la ligne 14, ni sur les lignes Tempos et Resago. Les Transports à la demande (TAD) fonctionneront aussi comme à la normale.

Sur les rails et dans le ciel

Le trafic TER Hauts-de-France est établi à 1 train sur 10. La circulation des trains sera très fortement perturbée à travers toute la France. La SNCF prévoit 1 train sur 5 en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les TER. Thalys et Eurostar sont aussi concernés, avec 2 trains sur 3 en moyenne. Les liaisons France-Allemagne et France-Espagne seront totalement interrompues.

La direction de l'aviation civile demande de réduire les programmes de vol mardi 7 et mercredi 8 mars. Il y aura donc 30 % de vols en moins à Beauvais, Orly ou encore Lille. Le nombre de vols sera également réduit de 20 % à l'aéroport Charles-de-Gaulle.