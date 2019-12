Grève du 8 décembre : les prévisions de trafic en région parisienne ce dimanche

Nouvelle journée de perturbation dans les transports franciliens ce dimanche suite à la grève contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit 15% de Transiliens circuleront, 2 TER sur 10 ainsi que 10% du trafic pour les Intercités. La plupart des lignes de métro sont fermées sauf la 1 et la 14.

Île-de-France, France

La SNCF a communiqué ce samedi soir les prévisions de trafic pour ce dimanche 8 décembre, un trafic une nouvelle fois perturbé après la grève contre la réforme des retraites.

Elle prévoit 15% du trafic pour les Transiliens en moyenne, 2 TER sur 10 avec des bus de substitutions mis en place, 1 TGV sur 6 sur l'ensemble de la France et 10% d'Intercités en circulation en moyenne.

Trafic très perturbé pour les RER en région parisienne

En Île-de-France, prévoyez 3 trains par heure pour le RER A entre 12h et 18h sur la branche Cercy, l'interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture écrit la SNCF dans son communiqué.

Concernant le RER B, sur le tronçon Nord, il y aura 1 train sur 3 en journée et aucun train à partir de 22 heures. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord, la gare de Sevran-Livry n’est pas desservie pour cause de travaux.

Comptez 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h pour le RER C de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.

Pour le RER D, côté Nord, prévoyez 1 train par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel, côté Sud : 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon–Juvisy matin et soir et 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun de 6h30 à 21h. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Et puis pour le RER E, il n'y aura aucun train sur la branche Haussmann Chelles et sur la branche Paris Est-Tournan, seule la liaison Paris-Gretz est assurée, sans arrêt jusqu’à Rosny-Bois-Perrier.

Peu de circulation également pour les Transiliens

Pour la ligne H, comptez sur 1 train par heure matin et soir sur les branches Paris-Ermont-Montigny (travaux donc bus jusqu’à Pontoise) et Paris-Montsoult-Ermont. La liaison Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.

Concernant la ligne J, prévoyez 1 train par heure de 6h à 9h et de 12h à 20h30 sur Paris Saint-Lazare-Argenteuil (omnibus). 1 train par heure Paris Saint-Lazare-Poissy-Mantes de 7h à 21h et Paris Saint-LazareConflans (6h-20h).

Pour la ligne K, aucune circulation n’est assurée au départ de Paris-Nord. Seules les relations Crépy-Mitry-Claye et Crépy-Roissy sont assurées en bus.

Si vous devez emprunter la ligne L, seul 1 train sur 3 sur les branches Paris Saint-Lazare-Versailles et Paris Saint-Lazare-Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare-Cergy n’est pas desservie.

Seulement 1 train sur 10 entre Paris Montparnasse et Rambouillet de 5h35 à 11h et de 16h à 23h35 sur la ligne N.

Pour la ligne P, 1 train par heure sur l’axe Paris-Chelles Meaux de 8h-18h30 : la liaison Paris-Chelles est directe. Tous les arrêts sont ensuite desservis jusqu’à Meaux.

Et puis aucune circulation de prévue sur les lignes R et U.

Toutes les lignes de métro fermées ce dimanche à l'exception de la 1 et de la 14

Du côté des lignes de métro, elles seront toutes fermées, à l'exception des deux lignes automatiques, la 1 et la 14. Le Orlyval fonctionnera normalement toute la journée.

Pour les Trams : il y aura 1 tram sur 2 pour le T1, 4 trams sur 5 pour le T2, 2 trams sur 3 pour le T3a et le T3b, 3 trams sur 4 pour le T5, 4 trams sur 5 pour le T6, 1 tram sur 2 pour le T7 et 4 trams sur 5 pour le T8.