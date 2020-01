Grève du 8 janvier : pas d'évolution, cela reste très perturbé dans le métro, 1 transilien sur 2 du côté SNCF

Île-de-France, France

Le trafic sera toujours très perturbé dans le métro avec plusieurs stations fermées. Les lignes 1 et 14 continuent de fonctionner entièrement.

Lignes ouvertes de 6h30-9h30 et 16h30-19h30 (mais plusieurs stations fermées) :

Ligne 2 : 1 train sur 3 le matin, 1 train sur 4 le soir sur toute la ligne.

Ligne 3 : 1 train sur 4 entre Opéra et Pont de Levallois le matin, 1 train sur 4 le soir sur toute la ligne.

Ligne 4 : 1 train sur 2 sur toute la ligne.

Ligne 5 : 1 train sur 4 entre Oberkampf et Place d'Italie le matin, 1 train sur 4 entre Bobigny et Bastille le soir.

Ligne 7 : 1 train sur 2 sur toute la ligne.

Ligne 7 bis : 1 train sur 2 sur toute la ligne.

Ligne 8 : 1 train sur 4 sur toute la ligne.

Ligne 9 : 1 train sur 4 sur toute la ligne.

Ligne 10 : 1 train sur 2 sur toute la ligne.

Ligne 11 : 1 train sur 2 sur toute la ligne.

Ligne ouverte uniquement de 6h30 à 10h30 :

Ligne 13 : 1 train sur 5 entre Chatillon et Saint Lazare..

Lignes ouvertes uniquement de 16h30 à 19h30 (et plusieurs stations fermées) :

Ligne 6 : 1 train sur 2 entre Nation et Denfert Rochereau.

Ligne 12 : 1 train sur 4 entre Concorde et Mairie d'Issy.

Ligne ouverte uniquement de 13h00 à 18h00 :

Ligne 3 bis : 1 train sur 2

Les stations fermées sont les suivantes :

Barbès-Rochechouart

Pigalle

Jaurès (le matin)

Place de Clichy

République

Montparnasse Bienvenüe

Réaumur Sébastopol (le matin)

Gare de l'Est

Marcadet Poissonniers

Gare du nord

Oberkampf

Porte de Choisy

Chaussée d'Antin La Fayette

Michel Bizot

Montgallet

Ledru Rollin

Chemin vert

St Sébastien Froissart

Bonne Nouvelle

Richelieu Drouot

La Tour Maubourg

Felix Faure

Lourmel

Trocadero

Miromesnil

Havre-Caumartin

Duroc (l'après-midi)

Sèvres Babylone

Arts et métiers (le matin)

Pasteur

Les RER et Transilien La situation pour les RER et Transilien est très variable selon les lignes.

Dans le détails, les prévisions de trafic pour mercredi 8 janvier sont les suivantes :

RER A : Trafic fortement perturbé : - ligne ouverte de 5h00 à 20h30. - 1 train sur 2 en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. - 1 train toutes les 15mn en heures creuses entre les gares de Vincennes et de La Défense entre 9h30 et 16h30. - 1 train toutes les 30mn en heures creuses sur les branches de Chessy - Marne La Vallée, de Boissy Saint-Léger et de Saint-Germain-en-Laye entre 9h30 et 16h30. Interconnexion assurée à Nanterre-Préfecture. - 1 train sur 2 sur les branches de Cergy et de Poissy aux heures de pointe. 1 train par heure et par axe en heures creuses. Dernier passage à Châtelet – Les Halles vers 19h30 dans les deux sens

RER B : Trafic fortement perturbé : - Ligne ouverte de 5h30 à 21h00. - 1 train sur 2 en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 20h00. - 1 train sur 3 en heures creuses de 9h30 à 16h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord (nécessité de changer de train). - Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/ Mitry : 1 train sur 2 toute la journée. Dernier passage à Châtelet – Les Halles vers 20h15 dans les deux sens

RER C : Toutes les branches sont desservies, toute la journée, avec 2 trains sur 5 en moyenne.

RER D : - Nord : les trains sont terminus origine Châtelet. Tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. - Sud : 1 train sur 3 sur les branches Paris-Lyon - Corbeil et Paris-Lyon - Melun, complété par 1 train sur 3 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et la gare de Paris-Lyon.

RER E : 2 trains sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann - Chelles et Haussmann - Villiers - Tournan.

Ligne H : 1 train sur 2 sur l’ensemble des axes. Tous les axes sont assurés en train.

Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.

Ligne K : 2 trains sur 3 sur Paris - Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.

Ligne L : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des branches.

Ligne N : 1 train sur 2 pour l’ensemble des axes. Ligne P Toutes les branches sont desservies, toute la journée, avec 1 train sur 2 en moyenne. La desserte Meaux - La Ferté-Milon est assurée en partie en bus.

Ligne R : 1 train sur 5 (trains Transilien et TER).

Ligne U :1 train sur 2 sur la période 6h/22h.

Tramway 4 : Fréquence de 12 min.

Tramway 11 : Service normal.

Sur les grandes lignes,, le trafic sera « nettement amélioré » explique le gestionnaire pour les TGV inoui, Ouigo et les Intercités, avec 75% des TGV.

Dans le détail : - le trafic sera normal sur la ligne TGV Paris-Lille - quasiment normal sur les lignes Paris-Marseille et Paris-Lyon. - en revanche, seul 9 TGV sur 10 rouleront sur les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Strasbourg. - Et 8 trains sur 10 entre Paris et Nantes. Du côté des TER, la SNCF annonce 6 TER sur 10 en moyenne dans le pays. Concernant les Intercités, comptez : - 3 allers-retours sur la ligne Paris – Clermont-Ferrand - 5 allers-retours sur la ligne Paris – Limoges – Toulouse