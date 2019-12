Grève du 9 décembre : les prévisions pour le trafic SNCF en Limousin

Limousin, France

La grève se poursuit ce lundi à la SNCF, les voyageurs qui devaient prendre le train vont donc devoir trouver d'autres alternatives car l'entreprise ferroviaire prévoit un trafic "très perturbé" sur la région Nouvelle Aquitaine ce lundi. Il n'y aura notamment quasi aucun train en circulation en Creuse trafic très perturbé également en Haute-Vienne et Corrèze.

Ce lundi la ligne POLT ( Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) aura pour terminus Brive et il n'y aura que deux allers et retours en Intercités, à noter également que pour les voyageurs en Creuse, un seul aller-retour marquera l'arrêt à La Souterraine. Du côté des TER, seulement 44% du trafic sera assuré dans la région Nouvelle-Aquitaine, et le Limousin est très fortement impacté par la mobilisation, il n'y aura en tout et pour tout que trois aller et retour entre Limoges et Brive. Toutefois, des bus de substitution sont prévus, au total la SNCF mobilise 257 autocars dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine ce lundi.