Grève du 9 décembre : SNCF, RATP, un trafic "extrêmement perturbé" ce lundi

La grève contre la réforme des retraites est reconduite à la SNCF partout en France et à la RATP en région parisienne. Les trois premier syndicats de cheminots (CGT, Unsa et Sud) ont appelé à amplifier la grève.

C'est une semaine cruciale et l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites maintient la pression ce lundi 9 décembre 2019 avec de fortes perturbations sur le trafic à la SNCF partout en France comme à la RATP en Île-de-France. La SNCF assurait déjà seulement 10 à 15% du trafic habituel pour le week-end. Les trois premier syndicats de cheminots ont appelé à amplifier la grève ce lundi et les prévisions de la compagnie ferroviaire ne s'améliorent pas. La SNCF annonce un trafic "fortement" voire "extrêmement perturbé" sur son réseau ce lundi.

La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter leurs déplacements. Les prévisions détaillées sont disponibles chaque jour à partir de 17h.

Trafic toujours très perturbé en Île-de-France, covoiturage encouragé

En Île-de-France, la SNCF a même aux usagers d'éviter les Transiliens lundi, l'affluence attendue dans les gares s'annonçant "très dangereuse" pour la sécurité des voyageurs. En ce qui concerne les métros, RER, tramways et bus franciliens, le "trafic sera extrêmement perturbé" avec seulement dix lignes de métro sur seize en circulation.

Les véhicules pratiquant le covoiturage seront autorisés lundi à circuler sur les voies bus et taxis des "grands axes qui arrivent sur Paris" a annoncé ce dimanche la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Concrètement, la mesure s'appliquera"à partir de trois personnes dans la voiture", débutera "à cinq heures du matin" et pourra être reconduite les prochaines jours, a précisé le ministère à l'AFP. Les voies accessibles seront signalées aux automobilistes via les panneaux d'information lumineux. Les axes concernés sont "l'A1, l'A6A, l'A10 et l'A12", a détaillé le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur Twitter. La mesure ne s'appliquera en revanche pas à l'intérieur de la capitale, où "plus de 50% du service de bus est assuré" a affirmé Elisabeth Borne.

Billets remboursables

Les voyageurs munis de billets de TGV Inoui, Ouigo, Intercités pourront demander un échange ou un remboursement "sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables". Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.