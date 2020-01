Grève du 9 janvier : 1 transilien sur 3 en moyenne, pour le métro, le trafic est toujours très perturbé

Île-de-France, France

Pour la journée du jeudi 9 janvier, la RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes du matin et du soir avec toutes les lignes de métro ouvertes. ·

Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée

Le service de 6 autres lignes sera assuré sur l’intégralité des lignes concernées, aux heures de pointe du matin comme du soir.

8 lignes seront partiellement ouvertes.



Trafic Transilien, ça se dégrade

RER A 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heures creuses. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture.

RER B 1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en gare de Paris-Nord.

RER C Toutes les branches sont desservies, toute la journée, avec 2 trains sur 5 en moyenne. Les gares de Versailles-Château-Rive-Gauche, Saint-Michel-Notre-Dame et Musée d’Orsay ne sont pas desservies.

RER D Nord : les trains sont terminus origine Châtelet. Tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Sud : 1 train sur 3 sur les branches Paris-Lyon - Corbeil et Paris-Lyon – Melun, complété par 1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Paris-Lyon.

RER E 1 train sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann - Chelles et Haussmann - Villiers - Tournan.

Ligne H 2 trains sur 5 sur l’ensemble des axes. La liaison Pontoise - Creil est renforcée par des bus.

Ligne J 1 train sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches. Ligne K 1 train sur 2 sur Paris - Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.

Ligne L 1 train sur 3 sur les branches Saint-Nom-La-Bretèche et Versailles-Rive-Droite. Aucun train sur la branche Paris-Saint-Lazare - Cergy, excepté entre 19h et 22h, avec 3 trains par heure.

Ligne N 1 train sur 3 pour l’ensemble des axes. Ligne P 1 train sur 3 en moyenne, avec la branche Esbly-Crécy en service normal. La branche La Ferté Milon est renforcée par des bus.

Ligne R 1 train sur 5 (trains Transilien et TER).

Ligne U 1 train sur 2 sur la période entre 6h/20h.

Tramway 4 Fréquence de 12 min.

Tramway 11 Service normal.

Concernant les autres lignes

TER : 4 circulations sur 10 en moyenne

TGV : 3 trains sur 5 en moyenne

International : trafic perturbé

Intercités : 2 trains sur 10