Grève du 9 janvier : les perturbations dans les réseaux de bus en Bretagne

Rennes métropole

Plusieurs lignes du réseau STAR ne circulent pas : 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 41 - 44 - 150 - 153 - 157 - 159 - 203 - 207 - KerLann Ex. D'autres fonctionnent mais seulement entre 6h30 et 21h : C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 50 - 51/151 - 52/152 - 53 - 54/154 - 55/155 - 57 - 59 - 62 - 64/164 - 65/165 - 68/168 - 70 - 71 - 73/173 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 94 - 201 - 202 - 205 - 208 - 214 - 215 - 222 - 226 - 227 - 240 - 242 - 243 - Ts71 - RPI1 - STAR de Nuit. Les autres lignes, ainsi que le métro, circulent normalement.

Saint-Malo

Des perturbations sont prévues sur les lignes et les services scolaires desservant la ville de Saint-Malo : les lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7et 8 sont concernées ainsi que les services scolaires 202, 203 et 204. Selon Malo Agglo Transports (MAT), "environ 75% des services seront assurés en heures de pointe du matin et du soir, 30% en heures creuses, et aucun service en soirée". Les autres lignes (5, 10, 11, 12, 13 et 14) fonctionnent normalement.