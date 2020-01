Grève du 10 janvier SNCF : 5 TER sur 10 et trafic quasi normal pour les TGV Nord dans les Hauts-de-France

Le trafic SNCF reste perturbé dans les Hauts-de-France mais cela s'améliore tout de même avec 1 TER sur deux et un service quasi normal pour les TGV Nord.

Hauts-de-France, France

La circulation des trains reste perturbée dans les Hauts-de-France à cause de la grève contre la réforme des retraites. Mais la SNCF prévoit ce vendredi 10 janvier 2020 de faire rouler un TER sur deux. Le trafic sera quasiment normal pour les TGV Nord.

TER : 5 circulations sur 10

Ouigo : 7 trains sur 8

TGV Nord : service quasi normal

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 4 trains sur 5

Dans les Hauts-de-France, la SNCF annonce que 559 trains circuleront. La SNCF a commandé 131 cars de substitution.

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).