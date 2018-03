Nancy, France

On connait désormais l'état prévisible du trafic des bus et trams dans le Grand Nancy à l'occasion de la journée de mobilisation du jeudi 22 mars. Le réseau Stan a publié ses prévisions pour la journée marquée par un appel à la grève dans les services publics mais aussi à la SNCF.

Sur la ligne 1, celle du tram, il faudra compter un tram toutes les sept minutes de 6 heures à 19 h 30 et une circulation comme lors des vacances scolaires tôt le matin et le soir. Circulation plus allégée sur les lignes du bus :