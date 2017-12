Grève du RER A et B : le trafic est interrompu à la mi-journée sur la ligne A jusqu'à 16h mardi

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

La RATP annonce mardi à la mi-journée que le trafic est interrompu sur la ligne A du RER jusqu'à 16h sauf entre Torcy et Nation. Une grève touche les conducteurs du RER A et B ce mardi. Le syndicat Unsa-RATP avait indiqué sur France Bleu Paris que 95% des agents des lignes A et B étaient en grève.