Grève du RER A et B : des perturbations importantes sont à prévoir mardi

Un appel à la grève sur les lignes A et B du RER a été lancé par les syndicats CGT, FO, SUD et Unsa. La grève commence le mardi 12 décembre 2017 à 4h00 et se termine le 13 décembre à 7h00. Attention, les perturbations devraient être importantes.

Si vous avez l'habitude de prendre le RER A et B : attention. Prenez vos précautions. Un appel à la grève a été lancé par quatre syndicats de la RATP. La CGT, FO, SUD et Unsa ont déposé un préavis qui commence le mardi 12 décembre 2017 à 4h du matin et court jusqu'au mercredi 13 décembre à 7h du matin.

Une journée noire annoncée par les syndicats

Impossible ce vendredi de faire une estimation précise des perturbations sur le RER A et B. La RATP donnera ses prévisions de trafic au plus tôt dimanche. Avec quatre syndicats à l'origine du mouvement de grève, les usagers peuvent craindre de grosses perturbations.

Pour éviter la grève, une conciliation avait été tentée mais elle avait échoué

Les syndicats dénoncent des "tensions chroniques et des dysfonctionnements récurrents dans l'organisation du travail". Ils montrent du doigt une "politique du chiffre" liée aux obligations, disent-ils, fixées par Ile-de-France Mobilité (ancien Stif).