Grève générale : les prévisions dans les transports en Champagne-Ardenne le 18 octobre

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi prochain. Cette mobilisation devrait être suivie dans beaucoup de secteurs : énergie, éducation, transports... Plusieurs trains et bus sont supprimés en Champagne-Ardenne.

ⓘ Publicité

À commencer par la ligne Reims-Charleville-Mézières. Six trains sont prévus sur l'ensemble de la journée, dans les deux sens. Un peu plus de chance du côté de la ligne Reims-Laon, où huit trains sont programmés.

Aucun train entre Reims et Fismes

Le trajet entre Reims et Fismes est, lui, particulièrement touché. Aucun TER n'assurera la liaison entre les deux villes ce mardi 18 octobre.

Les lignes Reims-Epernay et Charleville-Sedan devraient fonctionner normalement.

loading

Pour les TGV, la SNCF prévoit un point trafic à 17 heures ce lundi.

Les tramways et les bus à Reims

Concernant les tramways et les bus dans le Grand Reims, rien à signaler. "Aucun mouvement de grève n'est prévu. Le réseau bus/tram circulera normalement ce mardi", selon la communication du réseau Citura.