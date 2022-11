Grève interprofessionnelle : quelles sont les perturbations attendues dans la Marne et dans les Ardennes ?

Quelles perturbations attendre pour la nouvelle journée de grève interprofessionnelle prévue ce jeudi 10 novembre en Champagne-Ardenne ? Dans la Marne, le réseau de transport en commun rémois Citura sera le principal touché. Des difficultés sont aussi à prévoir sur le réseau TER. Dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, aucun préavis n'a été déposé au sein du réseau de transports CTCM.

Si vous avez pour habitude d'emprunter les bus ou les trams à Reims, sachez que, ce jeudi 10 novembre, il n'y aura qu'un tram A toutes les 15 minutes et qu'un seul tram B toutes les 45 minutes. Côté bus, seules les lignes 14, 16 et Nav5 (Cimetière de l'Est-Route de Witry) circuleront normalement. Des temps d'attente plus longs sont à prévoir sur les autres lignes (voir ci-dessous).

Le réseau circulera seulement de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Les correspondances à la station Opéra débuteront à 6 heures 30 et prendront fin à 19h30. Le boutique Citura, située rue Chanzy en centre-ville, restera elle ouverte de 10 heures à 17 heures. Le réseau de transport en commun rémois vous invite, en cas d'interrogations sur vos horaires, à consulter son site internet pour vérifier en temps réel l'état de la circulation.

Perturbations attendues aussi sur le réseau TER

Le mouvement de grève impactera aussi le trafic des TER en Champagne-Ardenne. La direction du réseau TER Grand Est assure, ce mercredi à France Bleu Champagne-Ardenne, qu'en moyenne 7 trains sur 10 seront sur les rails ce jeudi. Des chiffres variables selon les lignes. La direction du réseau invite les voyageurs à consulter son site internet en amont pour s'assurer les trains sont bien en circulation.

Manifestation prévue à Reims

À l'appel de la CGT, une manifestation est prévue à 10 heures, ce jeudi, au départ de la Maison des syndicats à Reims. Manifestation pour demander l'indexation des salaires sur l'inflation et une augmentation générale des salaires.