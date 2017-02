Grève à la SNCF : 9 trains TER sur 10 en circulation jeudi

La SNCF prévoyait peu de perturbations du trafic pour la journée de jeudi, malgré le mouvement de grève lancé par la CGT-Cheminots à compter de mercredi 19h, et jusqu'à vendredi matin 8h. Le trafic TGV s'annonçait normal, et 9 TER et Intercités sur 10 étaient prévus.

Selon la SNCF, le trafic des trains s'annonçait "peu perturbé" jeudi, par la grève lancée à l'appel de la CGT-Cheminots, le premier syndicat ferroviaire.

La direction prévoyait une circulation "normale" des TGV partout en France, 9 Intercités sur 10, et 9 TER sur 10, même si ce chiffre peut varier en fonction des régions. Le trafic devrait être normal aussi pour les RER et les Transilien en Ile-de-France.

Mouvement social @SNCF de jeudi 2 février:



✅ TGV normal

✅Transilien normal

☑️ Intercités 9 trains sur 10

☑️ TER 9 trains sur 10 — Groupe SNCF (@SNCF_infopresse) January 31, 2017

Grève contre le gel des salaires et les baisses des effectifs

La CGT-Cheminots a déposé un préavis de grève qui court du mercredi 1er février à 18h, au vendredi 3 février à 8h, pour protester notamment contre le nouveau régime de travail des cadres de la SNCF. "La direction a fait le choix de passer en force en décidant d'un texte unilatéral sur le forfait jours" pour les cadres, a dénoncé le premier syndicat du ferroviaire dans un communiqué publié mi-janvier, pour justifier cet appel à la grève.

Le gel des salaires et la baisse des effectifs sont également pointés du doigt par la CGT-Cheminots. Selon le syndicat, entre 1.200 et 1.800 suppressions de postes sont prévues en 2017.