Grève : la SNCF bloque les réservations de trains pour plusieurs jours à partir du 5 décembre

En prévision de la période de grève qui commence le 5 décembre, la SNCF a bloqué les réservations sur de très nombreuses lignes de trains, parfois sur plusieurs jours. Les TGV, Ouigo, Inoui, Intercités et certains TER sont concernés, et sur le site, tous les trains affichent complet.

La grève qui commence le 5 décembre, contre la réforme des retraites, s'annonce très suivie, notamment à la SNCF. Mais les passagers qui souhaitent prendre un train, avec l'espoir que quelques rames circulent, ne pourront sans doute pas acheter leur billet : sur le site Oui.sncf, il est impossible de réserver un train à partir du 5 décembre et pendant plusieurs jours sur les lignes TGV, Intercités, et pour certains TER. La SNCF conseille d'ailleurs aux passagers de reporter leurs voyages prévus à cette période.

Tous les trains affichent complet, "une mesure habituelle" selon la SNCF

Sur le site Oui.sncf, tous les trains affichent complet à ces dates. Exemple avec les lignes TGV Paris-Nantes et Marseille-Paris.

Ce blocage total est valable sur les lignes TGV, mais aussi sur les Intercités, comme par exemple les lignes Clermont-Ferrand-Paris et Paris-Cherbourg.

Certaines lignes de TER sont également concernées, mais pas pour tous les trajets.

Une mesure prise pour éviter que les passagers ne prennent un train qui risque de ne jamais partir - La SNCF à France Bleu

"C'est une mesure prise habituellement en amont d'un mouvement social", répond la SNCF à France Bleu. Une mesure radicale "pour éviter que les passagers ne prennent un train qui risque de ne jamais partir". Et tant pis pour ceux qui voulaient tenter de voyager pendant la grève, quitte à être serrés comme des sardines au bar TGV ou assis par terre entre deux wagons.

"Si les trains sont fermés à la vente et affichés 'Complet', c'est aussi pour permettre aux clients déjà dotés d’un billet pour les 5, 6, 7 et 8 décembre, et dont le train ne circulera pas, de bénéficier de la 'souplesse d’accès' sur un train dont la circulation est assurée, sans garantie de place assise", nous précise le site de réservation de la SNCF. Les passagers qui ont déjà réservé leurs billets auront donc peut-être la chance de voyager assis entre deux valises, ou dans un wagon-bar bondé.

Des lignes bloquées deux jours, d'autres pendant quatre jours

Mais si certaines lignes sont fermées à la réservation pour le 5 et le 6 décembre, d'autres, comme Nantes-Paris, le sont jusqu'au 8 décembre. "Il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'une grève reconductible", fait remarquer la SNCF. En effet, mais pourquoi certaines lignes sont bloquées plus longtemps que d'autres ? Est-ce parce que la direction prévoit une grève plus ou moins longue selon les lignes ? "C'est à la décision de chaque ligne", tranche la SNCF.

La SNCF dévoile ses prévisions à partir du 3 décembre

A partir du 3 décembre, la SNCF fera un point chaque jour, à 17h, sur les prévisions de trafic pour les deux jours à venir, indique l'entreprise. Les clients qui ont communiqué leurs coordonnées à la SNCF seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.