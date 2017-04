Grève à la SNCF de lundi soir à mardi en Bourgogne Franche-Comté

Attention à la grève à la SNCF à partir de ce lundi soir et toute la journée de mardi. Le trafic des TER va être impacté. Vos prévisions de trafic ici.

Les cheminots de la CGT et de Sud Rail en Bourgogne Franche-Comté ont déposé un préavis de grève de ce lundi soir jusqu'à mardi. Ils appellent à la mobilisation pour défendre l'emploi et demander l'arrêt des restructurations en cours. Malgré cela, les TGV et les Intercités vont rouler normalement mais le trafic des TER, lui, va être perturbé.

Par exemple le Dijon - Les Laumes de 18h36 ce lundi soir et le Dijon - Châlon de 20h58 sont supprimés. Ce mardi, 1 TEr sur 3 sera supprimé entre Dijon et Lyon.

Toutes les prévisions de trafic ici

Prévisions de la SNCF pour la soirée du lundi 24 avril :

891431 Dijon Ville 20h58 Chalon sur Saône 22h00 Supprimé

891912 Dijon Ville 18h36 Les Laumes Alésia 19h23 Supprimé

893215 Nevers 18h10 Decize 18h40 Supprimé

891000 Laroche 04h04 Paris Lyon 06h11 Supprimé

891001 Paris Lyon 06h49 Laroche 09h18 Supprimé

Prévisions de la SNCF pour la journée de mardi 25 avril :