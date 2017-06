Grève à la SNCF : des perturbations dans la Loire

Les salariés sont inquiets des négociations de la nouvelle convention entre la SNCF et la Région Auvergne Rhône Alpes qui devait être signée cette année. Un train sur trois supprimé entre Saint-Étienne et Roanne et également sur la ligne de Montbrison.

Il y aura une grève à la SNCF de ce mercredi 20 heures, à vendredi matin, 8 heures. Toute la Région Auvergne Rhône-Alpes est concernée. Dans la Loire, deux trains sur trois circuleront entre Saint-Étienne et Roanne et Saint-Étienne et Montbrison. Les salariés de la SNCF protestent contre ce que devrait, a priori, être la future convention entre la SNCF et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette convention devait être signée en cette année 2017 mais elle ne l'est toujours pas. Les négociations sont bloquées.

Selon la CGT, elle prévoirait notamment une baisse de moyens pour la SNCF d'environ 15 millions d'euros avec des répercussions sur les guichets de vente, ouverts mois longtemps à Firminy par exemple. Elle prévoirait surtout une généralisation du changement des opérations de contrôles des billets. Ces contrôles ne seraient plus systématiques mais ponctuels et spontanés avec donc, moins de personnels. La CGT dénonce des suppressions de postes, environ 80 sur les quatre dernières années.