Grève : Le trafic s'annonce encore très perturbé ce mardi à la SNCF

Nouveau jour de grève ce mardi 31 janvier, la SNCF prévoit un trafic très perturbé.

Très peu de trains vont circuler, la grève s’annonce bien suivie cette fois encore à Toulouse et en Occitanie. Deux TER sur cinq devraient circuler. La majeure partie des trajets seront effectués en autocars.

Côté TGV et Ouigo ça ne sera pas beaucoup mieux : sur l’axe Atlantique il n’y aura qu'un train sur quatre. Sur l’axe sud-est la moitié des trains circulera. Enfin si vous avez prévu de prendre un train Ouigo, sachez que seul deux trains sur cinq seront maintenus.

Un seul aller et retour sur la ligne POLT

Enfin, c’est du côté des Intercités que la situation sera la plus délicate. Il n’y aura qu'un aller-retour dans la journée de mardi entre Toulouse et Paris. De même il n’y aura qu’un seul aller-retour entre Bordeaux et Marseille.

Tous les autres Intercités de jour sont annulés. En ce qui concerne les Intercités de nuit, aucun train ne circulera dans la nuit de lundi à mardi mais aussi dans la nuit de mardi à mercredi.