Grève mercredi : le trafic des TER et du Léman Express perturbé mercredi en Haute-Savoie

En raison de la grève à la SNCF de ce mercredi, des perturbations sont à prévoir sur le réseau des TER en Haute-Savoie et sur la ligne Léman Express entre Annemasse et Genève. Le point sur les prévisions de trafic.

A la veille des vacances d'été, un mouvement de grève à la SNCF va fortement perturber les circulations du Léman Express ce mercredi 6 juillet entre la Suisse et la Haute-Savoie. Côté français, des bus de substitution seront mis en place entre 10h et 15h, puis dans la soirée. La gare d'Annemasse sera fermée à partir de 21h.

Sur les branches suisses du réseau

La majorité des trains Léman Express ainsi que tous les RegioExpress des CFF (Chemins de fer fédéraux suisses) circuleront selon l’horaire entre Coppet et Annemasse, de 5h à 10h, puis de 15h à 20h. En dehors de ces horaires (entre 10h et 15h, puis à partir de 20h), tous les trains Léman Express sont limités à Chêne-Bourg et les trains RegioExpress des CFF auront pour terminus Genève. Nous invitons les voyageurs à utiliser la ligne 17 des TPG (Transports publics genevois) à destination ou provenance d’Annemasse.

Sur le territoire français

Les équipes SNCF en poste sont mobilisées pour assurer le trafic entre 5h et 10h, puis entre 15h et 20h : le trafic sera donc partiellement maintenu. Le trafic TER et Léman Express sera interrompu entre 10h et 15h, puis à partir de 20h. Des bus de substitution seront mis en place. La gare d’Annemasse sera fermée à partir de 21h.

La société Lémanis (opérateur du Léman Express) et la SNCF recommandent aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce mercredi 6 juillet et de privilégier le télétravail, dans la mesure du possible. Vous pouvez consulter les horaires en ligne sur les sites TER Auvergne-Rhône-Alpes et CFF.

Hausses de salaires

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT - ont appelé à la grève pour réclamer des hausses de salaires face à une inflation qui s'envole. Seulement 2 TER sur 5 devraient circuler au niveau national, et du côté des TGV, 4 trains sur 5 devraient circuler sur l'axe Sud-Est, tandis que le trafic international (Eurostar, Thalys, Lyria) devrait être "quasi-normal", selon SNCF Voyageurs.

Le mouvement social national est annoncé à partir de ce mardi 5 juillet à 19h jusqu'au jeudi 7 juillet à 8h. Sur le Léman Express, "la mobilisation des équipes a permis d’assurer le trafic normalement le mardi 5 juillet au soir (…) quelques perturbations résiduelles pourraient encore avoir lieu le jeudi 7 juillet, à la reprise entre 5h et 8h".