Quatre syndicats des transports en commun de l'agglomération de Metz appellent à une grève perlée qui débutera demain, jour de la rentrée scolaire, avec des perturbations chaque jour du mois de septembre. Salaires et conditions de travail : la liste des revendications est longue.

Grève perlée et rentrée perturbée dans les transports en commun de Metz Métropole

La rentrée scolaire sera perturbée dans les transports en commun de Metz Métropole. Quatre syndicats du réseau le Met' (CGT, Sud, CFDT et UNSA) appellent les salariés à une grève perlée, avec des débrayages d'une heure chaque jour du mois de septembre. Les premiers arrêts de travail débutent ce jeudi 2 septembre.

Salaires et conditions de travail

La liste des revendications comporte une vingtaine de points. "Nous n'avons pas eu d'augmentation salariale pour 2020" pointe Rosalino Gomez, délégué du syndicat Sud, "nous n'avons pas eu de prime d'intéressement, de prime de qualité de service et la direction nous renvoi sur un calendrier de fin d'année pour des négociations annuelles obligatoires sur le budget 2022. Mais 2021, nous n'avons rien eu." Le représentant du personnel estime pourtant que l'entreprise a réalisé des économies de charges, de carburant, d'assurances, de formations des salariés...

Rosalino Gomez rappelle également les conditions de circulation difficiles dans les rues de l'agglomération cet été à cause des travaux et l'extension des horaires de certaines lignes le matin et le soir, sans compensations pour les conducteurs. Cas particulier aussi de la nouvelle navette de centre-ville dont le terminus Place d'Armes ne leur permet pas de disposer de toilettes dédiés au personnel.

Le syndicaliste a bien conscience que la forme donnée à ce mouvement risque de crisper une partie des clients des bus et Mettis de l'agglomération. Mais c'est un mal nécessaire :"si les salariés sont mécontents c'est qu'il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise. On s'excuse auprès des usagers mais c'est un rapport de force. On se bat aussi pour eux, pour un service public de meilleur qualité."

