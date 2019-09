Grève RATP : des solutions pour vos déplacements

Le vendredi 13 septembre sera un vendredi noir pour les transports en commun et par conséquent pour l'ensemble de la circulation à Paris et en Île-de-France. À la suite d’un appel à la grève de l’ensemble des organisations syndicales de la RATP, le trafic est annoncé comme extrêmement perturbé, voire tout bonnement interrompu, sur la plupart des lignes de métro, RER et tramway. S’il semble prudent de vous encourager à limiter au maximum vos déplacements, nous savons pertinalement que c’est une chose plus facile à dire qu’à faire. Obligations professionnelles, médicales, familiales, scolaires… la liste des impératifs est longue.

Pas de panique, des solutions existent pour circuler sans participer à la surcharge automobile et comme chaque jour, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous aider à vous organiser au mieux. À tous moments, vous pouvez nous joindre au 01.42.30.10.10 ou nous envoyer un courriel concernant une astuce ou, par exemple, un covoiturage.

De covoiturage, il en était justement question dans notre émission Tous experts. Olivier Binet nous présentait l’application Karos. Son fonctionnement est extrêmement simple et l’application apprend à vous connaitre. Plus vous l’utilisez, plus elle est performante dans ses propositions de mises en relations avec d’autres usagers. Son utilisation est gratuite le vendredi 13 septembre pour les passagers. Les conducteurs, eux, seront comme d’ordinaire rémunérés environ 3€ par passager.

Olivier Binet nous présente Karos Copier

Même chose pour BlaBlaLines, le service de BlaBlaCar dédié aux covoiturages domiciles-travails. Son utilisation est en ce moment gratuite et la rémunération de conducteur varie entre 3€ et 6€ par passager. Audrey Wolfovski, directrice de BlaBlaCar France nous en parle.

Audrey Wolfovski présente BlaBlaBlines, le service de BlaBlacar dédié aux trajets travail-domicile Copier

Pour accéder à d’autres services qui seront, pour la plupart, demain, gratuits et vous tenir informés de l'état de circulation de vos lignes, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la RATP. Bon courage et restez à notre écoute.