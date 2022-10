Grève RATP et SNCF jeudi : plusieurs lignes de trams très perturbées, ça s'améliore pour les RER et les trains

Les grèves se succèdent cette semaine dans les transports en commun franciliens. La grève à la SNCF entamée mardi se poursuit localement ce jeudi, perturbant plusieurs lignes de RER et de trains de banlieue. Et un mouvement social affecte aussi la RATP ce jeudi. Il perturbera fortement le trafic des tramways T1, T2, T3a et T3b, qui ne circuleront qu'aux heures de pointe et sur certaines portions seulement. Voici les prévisions détaillées de trafic pour jeudi 20 octobre :

Lignes de RER

RER C : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 RER D : 1 train sur 2

Le trafic est normal sur les autres lignes de RER

Lignes de trains de banlieue

Ligne H : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne J : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne L : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne P : quelques suppressions de trains

: quelques suppressions de trains Ligne R : 2 trains sur 3

Le trafic est normal sur les autres lignes

Lignes de tramways

Tramway T1 : trafic interrompu entre Gare de Noisy-le-Sec et Bobigny - Pablo Picasso

Les tramways circulent uniquement entre Bobigny - Pablo Picasso et Gare de Saint-Denis, de 6h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00, avec un tramway toutes les 10 minutes (la ligne est fermée en dehors de ces horaires).

Tramway T2 : circulation uniquement aux heures de pointe

Les tramways circulent sur l'ensemble de la ligne, de 5h00 à 10h30 avec un tramway toutes les 5 minutes et de 16h00 à 22h30 avec un tramway toutes les 7 minutes (la ligne est fermée en dehors de ces horaires).

Tramway T3a : le trafic est interrompu entre Porte d'Italie et Porte de Vincennes

Les tramways circulent uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Italie, uniquement de 6h00 à 10h30 et de 15h30 à 20h30, avec un tramway toutes les 6 minutes (la ligne est fermée en dehors de ces horaires).

Tramway T3b : le trafic est interrompu entre Porte de Pantin et Porte d'Asnières

Les tramways circulent uniquement entre Porte de Vincennes et Porte de Pantin, de 5h30 à 10h30 avec un tramway toutes les 6 à 10 minutes et uniquement entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle, de 15h30 à 19h30 avec un tramway toutes les 6 minutes (la ligne est fermée en dehors de ces horaires).

Le trafic est normal sur les autres lignes de tramways.