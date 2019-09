Grève RATP : galère sur les routes, VTC, opérateurs de vélos ou de trottinettes se frottent les mains

140 kilomètres de bouchons de plus que pour un vendredi habituel à 18h. Il faut de la patience derrière le volant en ce jour de grève de la RATP. Beaucoup d'entre vous se sont également rués vers les déplacements alternatifs avec parfois de mauvaises surprises pour le porte-monnaie.

Île-de-France, France

380 kilomètres de bouchons à 18h. C'est donc 140 kilomètres de plus que pour un vendredi normal. La grève de la RATP a poussé de nombreux Franciliens à prendre leur voiture.

Très gros succès pour les VTC, taxis, opérateurs de trottinettes ou de vélos et sociétés de covoiturage.

Trouver un vélo en libre service ou des trottinettes tenait de la gageure ce vendredi. Ils ont été véritablement pris d'assaut. À la mi-journée, Smovengo, opérateur de Vélib' métropole, avait enregistré un pic de + 42 % ; soit plus de 15.000 courses que la veille, journée déjà record avec 116.000 courses.

Idem chez les opérateurs de trottinettes en libre service, dont certains ont regretté de ne pas avoir pu mettre plus d'engins à disposition.

La marche ou la trottinette pour se deplacer © Maxppp - Luc Nobout

Les VTC aussi se frottent les mains. Avec leurs algorithmes qui font flamber les prix en cas de forte demande, certains trajets ont coûté cher.

- capture d'écran

Blablalines, spécialiste du covoiturage courte distance, a pour sa part enregistré "deux fois plus de trajets à Paris et attend 10 fois plus d'inscriptions dans la région ce vendredi par rapport à une journée classique", soit "un record pour l'application".