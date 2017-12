Île-de-France, France

Ils n'ont pas eu le choix. Anticipant une journée chaotique dans les RER A et B, de nombreux voyageurs ont préféré opter pour la voiture pour se rendre au travail ce mardi. Résultat : les principaux axes routiers de la région parisienne sont plus saturés que d'habitude. Et Sytadin, le site géré par la Direction des Routes d'Ile-de-France (DIRIF) a donc enregistré un nouveau pic historique à 9h02 : 552 km de ralentissements cumulés. Le précédent record (546 km) datait du 19 septembre dernier.

Un sommet international à Boulogne

Autre facteur aggravant : le sommet international sur le climat, organisé à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (92). La circulation est restreinte entre 6h et 20h au sein d'un vaste périmètre englobant les quais de Seine du pont de Sèvres au pont Royal à Paris. 2.900 policiers et gendarmes sont mobilisés. Il est conseiller d'éviter très largement ce secteur.

Enfin si les conditions météorologiques se sont améliorées depuis lundi, du verglas a été signalé mardi matin sur le réseau secondaire, en particulier dans l'Essonne.