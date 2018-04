En Lorraine, un TER sur 10 et 2 TGV sur 5 rouleront ce dimanche 8 avril pour le troisième jour de grève contre la réforme ferroviaire. La direction invite les voyageurs dont le train ne serait pas confirmé "à reporter leur voyage et ne pas se rendre en gare".

Meurthe-et-Moselle, France

Reprise de la grève des cheminots oblige, la direction de la SNCF prévoit un trafic "très perturbé" sur le réseau dès 19h ce samedi 7 avril. D'après ses prévisions, un TER sur dix et deux TGV sur cinq circuleront en Lorraine pour le troisième jour du mouvement des cheminots. Elle recommande à ses clients "dont le train ne serait pas pas confirmés ce dimanche 8 avril à reporter leur voyage et ne pas se rendre en gare." Les billets non utilisés seront "échangés ou remboursés sans frais."

En raison d’une grève nationale #SNCF, la circulation des trains sera perturbée. La liste des trains sera disponible chaque jour à 17h sur l’appli SNCF et le site SNCF https://t.co/dQweMtQHHT pour vos trajets du lendemain. — SNCF (@SNCF) April 6, 2018

Concrètement, qu'est-ce que ça donne ?

Les lignes TGV supprimées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges :

Aucune ligne reliant Saint-Dié à Paris ne circule.

Quatre allers-retours maintenus pour la ligne Nancy-Paris.

Les lignes TER supprimées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vostges :

Épinal-Saint-Dié-des-Vosges (car de substitution mis en place).

Nancy-Pont-Saint-Vincent (car de substitution mis en place).

Nancy-Longwy-Rodange (car de substitution mis en place).

Nancy-Sarrebourg-Strasbourg (car de substitution mis en place).

Nancy-Neufchâteau.

Strasbourg-Saint-Dié-des-Vosges.

Thionville-Longwy.

Epinal-Belfort.

Les prévisions du trafic SNCF ce dimanche 8 avril. - La direction de la SNCF.

Le préavis de grève national prend effet jusque lundi 9 avril inclus.