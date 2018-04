La reprise progressive de la dette de la SNCF par l'Etat à compter du 1er janvier 2020 "demandera un effort supplémentaire des contribuables". C'est ce qu'annonce, le Premier ministre, Edouard Philippe dans une lettre adressée ce mardi aux syndicats. Lors de son interview à BFMTV et Mediapart le 15 avril, Emmanuel Macron avait pourtant assuré qu'il n'y aurait pas de création d'un "nouvel impôt" local ni national d'ici la fin du quinquennat.

Les syndicats reçus le 7 mai

Dans le même courrier, Édouard Philippe invite l'ensemble des syndicats de la SNCF et leurs responsables confédéraux à des réunions bilatérales sur la réforme ferroviaire, le 7 mai, à Matignon. "Je souhaite que ces rencontres se déroulent dans le respect des concertations poursuivies entre-temps au sein de l'entreprise, de la branche et auprès de la ministre des Transports. Je réunirai également le 7 mai les dirigeants de la SNCF, les représentants de la branche ferroviaire, ainsi que ceux des usagers et des chargeurs" précise le Premier ministre.

à lire Grève à la SNCF : les prévisions de trafic près de chez vous pour ce mardi 24 avril

Ce mardi, environ 200 personnes se sont rassemblées place de la Bourse à l'appel de la CGT Cheminots pour protester contre la réforme ferroviaire. Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine passée elle comprend notamment la transformation de la SNCF, au 1er janvier 2020, en société anonyme à capitaux publics. Les syndicats y voient un "premier pas" vers une privatisation, malgré les démentis répétés du gouvernement.

Les syndicats de la SNCF doivent décider d'ici ce mardi soir de la suite à donner au mouvement de grève "perlée" entamé début avril. A la mi-journée, le taux de grévistes s'élevait à 17,87% selon le groupe ferroviaire. Toutefois 63,4% des conducteurs, 53,3% des contrôleurs et 26,3% des aiguilleurs se sont encore mobilisés.