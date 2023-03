Grève SNCF : 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2 vendredi, la situation s'améliore en Île-de-France

La journée de vendredi s'annonce similaire à jeudi du côté de la SNCF. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit avec 2 TGV sur 3 qui circuleront et 1 TER sur 2.

SNCF Voyageurs compte toujours sur 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3, 3 Intercités sur 5, aucun train de nuit et 1 TER sur 2 en moyenne nationale, selon les prévisions de la direction transmises jeudi.

En région parisienne, le trafic restera le plus dégradé sur la ligne R avec encore 2 trains sur 5 en moyenne, mais il s'améliorera sur le RER D avec 3 trains sur 5 et la reprise des circulations entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.

Les trois quarts des trains doivent circuler sur les lignes A, E, N et P, deux tiers sur les lignes C, H, J et L, et la moitié du service habituel pour la partie SNCF du RER B (au nord).

Toujours en Ile-de-France, la RATP table sur un trafic "quasi normal" sur le RER A et sur 2 trains sur 3 sur sa partie du RER B (au sud). Le service sera normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13 côté SNCF, ainsi que sur les réseaux de métro, bus et tramway de la RATP.

SNCF Voyageurs n'a pas communiqué de perspectives pour le week-end.