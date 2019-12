Grève SNCF : la moitié des voyageurs n'auront pas de train garanti les 23 et 24 décembre

Plus de la moitié des TGV et Intercités prévus les 23 et 24 décembre vont être supprimés annonce la SNCF ce jeudi alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit.

59% des TGV et Intercités prévus les 23 et 24 décembre vont être supprimés, mais la SNCF assure que plus de la moitié des 400.000 voyageurs ayant réservé un train à ces dates pourront tout de même prendre leur train.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la compagnie ferroviaire précise les différents cas de figures :

52% des clients auront un train garanti, mais quelques-uns (3%) avec un horaire modifié.

48% des voyageurs ayant réservé doivent échanger eux-mêmes leur billet, ou se faire rembourser.

La SNCF conseille d'échanger son billet le plus tôt possible

La SNCF conseille à ceux qui doivent échanger leur billet de le faire le plus tôt possible pour tenter de trouver une place dans l'un des trains dont la circulation est garantie. Les clients sont contactés individuellement par courriel ou SMS et doivent absolument avoir une réservation pour pouvoir monter dans un train, a insisté la SNCF.

La SNCF a privilégié les trains les plus demandés et les grandes rames

La compagnie est contrainte d'annuler davantage de trains que dans le week-end du 20 au 22 (50% en moyenne), ses "ressources (...) étant plus contraintes, notamment sur les postes d'aiguillage", a-t-elle expliqué dans un communiqué. La SNCF a privilégié les trains les plus demandés et les rames à la plus grande capacité.