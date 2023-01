Grève SNCF : aucun TER entre Laval et Rennes jeudi 19 janvier

Les cheminots des Pays de la Loire seront en grève ce jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. A partir de mercredi 19h et jusqu'à vendredi 8h, aucun TER ne circulera entre Laval et Rennes et le trafic sera fortement perturbé entre Le Mans et Laval.

Gare TER grève - Illustration © Maxppp - Romain Boulanger La grève de ce jeudi 19 janvier, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites , sera très suivie dans les transports avec quasiment aucun train régional, très peu de TGV et un métro tournant au ralenti à Paris. ⓘ Publicité Sur les lignes TGV, on ne comptera qu'entre 1 train sur 3 et 1 train sur 5 en fonction des axes. Mais c'est surtout le trafic régional qui sera quasiment arrêté avec seulement 1 TER sur 10 en moyenne. Dans notre région des Pays de la Loire, aucun TER ne circulera jeudi entre Laval et Rennes et le trafic sera fortement perturbé entre Le Mans et Laval. À lire aussi Mobilisation contre la réforme des retraites : trains, avions, quelles conséquences dans les transports ? Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !