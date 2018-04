En Pays de Savoie, il n'y aura qu'un TER sur quinze ce vendredi et samedi pour le troisième round de la grève des cheminots. Les usagers sont parés et s'organisent notamment en faisant du covoiturage.

Savoie, France

Le service de covoiturage a encore plus la cote en Pays de Savoie depuis le début de la grève SNCF, ce 3 avril. Pour la troisième session de grève "perlée" des cheminots ce vendredi et samedi, les Savoyards et Haut-Savoyards sont organisés. Selon Blablacar, la plateforme la plus connue de covoiturages, il y a eu cinq fois plus de covoitureurs que d'habitude, le premier jour de grève.

"Avec mes collègues et les gens qui prennent le même train que moi, on a organisé notre système de covoiturage. C'était ça où on arrivait en retard au travail." - Mélodie.

Avec un TER sur quinze pour ces deux jours, les usagers se tournent notamment vers le covoiturage. "Avec mes collègues et les gens qui prennent le même train que moi le matin, on a organisé notre système de covoiturage", explique Mélodie qui travaille près de Grenoble. C'était ça où on arrivait en retard au travail."

Des places réservées une semaine à l'avance

Jérôme fait du covoiturage depuis des années entre Grenoble où il travaille et Aix-les-Bains où il vit. "Depuis la grève, constate-t-il, ma voiture est pleine tous les jours. Les places sont même réservées une semaine à l'avance. Les gens s'organisent."

Des places qui selon les aguerris du service de voiture partagée auraient augmentées sur les longs trajets en moyenne de 10 euros.