Grève SNCF de Noël : les internautes jouent solidaires en Bretagne

"Normalement c'est OK", pour Delphine, qui devrait pouvoir passer Noël avec son mari cette année. Comme beaucoup de monde, elle cherchait une place en co-voiturage à cause de la grève d'un collectif de contrôleurs. Son mari travaille à l'étranger, "nous ne parvenons à fêter Noël ensemble que tous les 2 ou 3 ans. Les enfants se faisaient une joie d'avoir leur papa avec eux cette année." Alors Delphine a lancé un appel sur Facebook : "Si quelqu'un peut l'emmener ou connaît quelqu'un qui vient sur la Bretagne..."

Et les Bretons qui reviennent chez eux ne font pas les difficiles... du moment qu'on les dépose après La Gravelle !

Echange trop cher

L'échange de billet a parfois bien vidé le compte en banque et l'option d'un co-voiturage serait plus économique entre la Belgique et la Bretagne pour Sophie. Autre avantage, cela lui permettrait d'arriver à l'heure et en famille pour le réveillon.

Partage d'astuces

Certains ont passé des annonces, avant de finalement réussir à se faire un cocktail de trains. Marianne fait un trajet Paris--Bretagne et témoigne sur un groupe de covoiturage * : "J’ai trouvé en prenant 3 trains, je laisse l’annonce car il y a beaucoup de gens dans mon cas qui cherche un moyen de rentrer pour noël et qui pourrai trouver dans les commentaires. Pour les Bretons qui cherchent, il y a des places de train en passant par Montparnasse-Le Mans après Le Mans-Brest et Rennes-Brest."*

Revente de billets

Et sur ce même groupe, un ticket qui vaut de l'or, c'est Camille qui le propose : "J’ai un billet de train OUIGO Paris Morlaix (en desservant Rennes St Brieuc Guingamp) le lundi 26/12 départ à 6h48 de Montparnasse si quelqu’un est intéressé... Je ne peux pas me le faire rembourser et le train n’est pas annulé. Je le vends au prix d’achat soit 29 euros !"