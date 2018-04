Normandie, France

Un TGV et un Intercité sur cinq, un TER et un Transilien sur trois rouleront dimanche dans toute la France. En ce qui concerne la Normandie, seulement un voyage sur quatre (contre un sur cinq mardi dernier) sera maintenu, que ce soit en train ou en car.

Des trains uniquement sur certains axes

Il y aura dimanche un train sur trois sur les axes Paris-Granville et Paris-Rouen-Le Havre. Seuls deux trains sur cinq circuleront entre Paris, Caen et Cherbourg et un train sur deux entre Rouen et Dieppe. En revanche, tous les trains seront assurés entre Le Havre et Rolleville.

Les horaires sur vos lignes

Vous pouvez vous informer vous-même sur l'état de votre train sur l'application SNCF. Seuls les trains affichés "complets" circuleront, mais il sera impossible de réserver une place à bord.

Seulement certains trains sont maintenus sur les axes les plus fréquentés de la Normandie :

Les horaires des départs maintenus pour ce dimanche 8 avril 2018. - SNCF

Les solutions alternatives

Si vous voyagez fréquemment et ne pouvez annuler votre trajet, plusieurs solutions s'offrent à vous. Le covoiturage par exemple, notamment via Blablacar.

En plus de son service entre particuliers, la plateforme met en place un nouveau service dès lundi pour faire face à la très forte demande pendant la mobilisation : des cars affrétés les jours de grève sur la ligne Rouen-Paris que vous pouvez retrouver sur leur site Internet.

Des voyages en car vous sont aussi proposés par plusieurs compagnies comme OuiBus, FlixBus ou encore Isilines.