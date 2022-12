Grève SNCF : des perturbations sur les TER en Champagne-Ardenne

La "grève unitaire" lancée ce mercredi 7 décembre à la SNCF affecte des trains régionaux dont dix lignes en Champagne-Ardenne et d'autres liaisons TER de la région Grand Est .

ⓘ Publicité

Dès ce mardi, les lignes Charleville-Mézières Givet et Mulhouse Dijon Culmont Troyes Paris-Est sont affectées. Mais les principales perturbations concernent ce mercredi et jusqu'à jeudi 8h.

Les lignes TER impactées mercredi 7 décembre

Pour télécharger la fiche horaire de la ligne TER qui vous intéresse, cliquez sur le lien :

Sur Twitter, le compte TER Grand Est répond aussi aux internautes, ligne par ligne :

La grève est lancée par la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT, pour l'ensemble des personnels SNCF, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires qui s'ouvrent ce mercredi. Outre le Grand Est, des perturbations sont à prévoir pour les TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et PACA, ainsi qu'en Ile-de-France sur les lignes C, D, E et N.

Plusieurs TGV et Intercités seront aussi impactés, en particulier sur Paris-Lyon et au sud de Bordeaux.