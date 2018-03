Covoiturage, télétravail, application pour optimiser les transports en commun... Avec la grève SNCF, il va falloir ruser pour se déplacer et aller travailler sans trop de difficultés. Découvrez nos astuces en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Lorraine, France

Après un mouvement de grève déjà bien suivi à la SNCF le 22 mars, les déplacements à travers la Lorraine s'annoncent difficiles à partir du 3 avril. Les syndicats ont lancé un préavis pour un mouvement inédit de deux jours de grève sur cinq, jusqu'au 28 juin. Pour pouvoir circuler et aller travailler, place au covoiturage, au télétravail, aux applications de transports...

Passer au covoiturage

Pour trouver un point de ralliement, consultez la carte participative des aires de covoiturage, publiée sur le site roulezmalin.com. Rien que dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, il existe plus d'une centaine de parkings. Pour trouver ou proposer un trajet, il y a de nombreuses plateformes. Roulezmalin.com est une plateforme nationale montée par une entreprise de Nancy, Covivo, qui ne prend pas de commission sur les trajets et garantit ne pas vendre les données des utilisateurs. Elle a enregistré, fin mars, une augmentation de 80% de sa fréquentation.

Des plateformes proposent du covoiturage sur distances courtes ou moyennes, à travers un département ou un territoire. Pour la Meurthe-et-Moselle, c'est Tedicov.fr, pour la région d'Epinal, coeur-vosges-mobilité.fr. Dans la région de Saint-Dié, les parkings de covoiturage sont répertoriés sur le site de l'agglo. Quant à la plateforme de covoiturage courte distance de la SNCF, IDVROOM, elle propose, sous conditions, de rembourser les trajets réalisés pendant les perturbations du printemps.

Jongler avec les transports en commun

S'il le faut, prenez la route bien informés, en écoutant France Bleu Sud Lorraine et en partageant vos infos au 03 83 36 20 20 et en suivant les réseaux sociaux de la radio sur Facebook et Twitter @bleusudlorraine.

Prenez les transports en commun bien informés : la SNCF Grand Est affiche les prévisions de trafic pendant les mouvements sociaux, mais il y a plus malin : un étudiant nancéien a lancé RailZ, une application mobile et collaborative pour répertorier les retards de trains, les perturbations, mais aussi le confort sur telle liaison. Le site Simplicim Lorraine permet de calculer un itinéraire à travers les réseaux lorrains de transports en commun, mais aussi la marche et la voiture.

D'ici la fin juin, il y a aussi des vacances, des jours fériés et des ponts. Pour ceux qui ont des voyages en perspective, il y a les bus longue distance. Pas de grève annoncée pour la filiale de la SNCF Ouibus. Les opérateurs qui desservent la Lorraine, comme Flixbus ou Isilines prévoient de renforcer leurs lignes durant cette période. Lors de la grève du 22 mars, Flixbus a constaté une hausse de 15 à 20% des réservations en Lorraine. Enfin la plateforme busradar.com permet de faire la recherche de trajets avec différentes compagnies et différents modes de transport.

Aller au travail autrement

Un secteur profite de l'aubaine : les locations de voiture. Toutes les agences nancéiennes enregistrent une hausse flagrante de leur fréquentation.

Des initiatives voient également le jour sur certains sites, comme au Technopôle Nancy Henri Poincaré où sont implantées 245 entreprises. Un partenariat a été passé avec une société de transport afin d’organiser des navettes Nancy-Paris pendant les jours de grève.

On peut aussi travailler à distance. La région Grand Est a publié une carte des sites de télétravail. Il y en a une douzaine en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : des centres d'activités, des espaces de coworking, des pépinières d'entreprises. Si vous êtes intéressés, il faut contacter le site de votre choix. Les coordonnées sont sur la carte.