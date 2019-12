Grève SNCF : des wagons réservés aux personnes vulnérables dans le RER B

Des rames réservées aux femmes sur le RER B? La rumeur circule depuis jeudi soir, démentie vendredi par la SNCF, qui affirme que ce sont simplement des agents qui, sur le terrain, face à l'affluence, prenne des mesures pour aider les personnes les plus vulnérables.

Île-de-France, France

Depuis jeudi, la rumeur est persistante : des rames du RER B seraient réservées aux femmes avec notamment la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des agents de sûreté de la SNCF empêcher des hommes de monter dans la dernière voiture d'un train à Gare du Nord. La SNCF affirme qu'il n'y a aucun wagon réservée aux femmes et qu'aucune consigne n'a été donnée mais que ce sont simplement des agents qui, sur le terrain, face à l'affluence, prenne des mesures pour aider les personnes les plus vulnérables et pas seulement les femmes.