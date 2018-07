Loire, France

Si vous devez prendre le train le jeudi 19 juillet 2018, il faut anticiper vos déplacements. L'impact de cette journée de grève de la SNCF est important dans la Loire. Les trains sont supprimés sur 3 axes : Saint-Étienne - Roanne, Saint-Étienne - Montbrison et Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay. 40 cars de substitution sont déployés pour assurer les liaisons.

Entre Lyon et Saint-Étienne, il faut compter 8 TER sur 10 en moyenne comme dans le reste de la région. À titre d'exemple, les trains de 7h11 et 8h13 sont annulés en direction de Lyon. En revanche, pour les TGV et les intercités, le trafic est normal dans toute la région Auvergne Rhône Alpes.

►►► Pour vérifier que votre train circule, c'est ici.