Grève SNCF du 8 janvier : les prévisions de trafic en Nouvelle-Aquitaine

Le trafic SNCF s'améliore encore un peu plus pour ce mercredi 8 janvier en Nouvelle-Aquitaine, au 35e jour de grève contre le projet de réforme des retraites. Il est prévu 6 trains sur 10 en circulation sur le réseau TER, et plus de TGV en circulation.

Alors que les négociations ont repris ce mardi entre gouvernement et syndicats, ces derniers ont annoncé poursuivre leur mouvement. Vendredi, un nouveau rendez-vous est notamment prévu sur la conférence de financement des retraites proposée par la CFDT, une idée validée par le gouvernement, qui a proposé aux syndicats de se réunir à Matignon.

Les prévisions détaillées en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

Voici les trains qui circulent (cliquez sur ce lien pour consulter les prévisions d'horaires détaillées) :

11 aller-retours Bordeaux-Arcachon

11,5 aller-retours Bordeaux-Langon-Marmande-Agen

6 aller-retours Bordeaux-Lesparre-Le Verdon

4 aller-retours Bordeaux-Mont-de-Marsan

6 aller-retours Bordeaux-Dax-Hendaye

2 aller-retours Bordeaux-Pau

2 aller-retours Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port

1 aller-retour Bordeaux-Angoulême

8 aller-retours Bordeaux-Saintes

6 aller-retours Bordeaux-Bergerac

1 aller-retour Bordeaux-Sarlat

6 aller-retours Bordeaux-Libourne

4 aller-retours Angoulême-Royan

4 aller-retours Poitiers-La Rochelle

3 aller-retours Poitiers-Angoulême

5,5 aller-retours Poitiers-Tours

1,5 aller-retours Limoges-Châteauroux

5 aller-retours Limoges-Brive

5 aller-retours Limoges-Poitiers

2,5 aller-retours Limoges-Ussel

5 aller-retours Brive-Ussel

3 aller-retours Limoges-Guéret-Montluçon

9,5 aller-retours Limoges-Périgueux-Bordeaux

3,5 aller-retours Limoges-Angoulême

4 aller-retours Limoges-St Yrieix

151 autocars compléteront ces circulations ferroviaires (retrouvez le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine)

Les TGV qui circulent

18,5 aller-retours Bordeaux-Paris

1 aller-retour Bordeaux-Lille

1 aller-retour Bordeaux-Strasbourg

2,5 aller-retours Hendaye-Dax-Paris

1 aller-retour Paris-Pau

2 aller-retours Toulouse-Paris

4,5 aller-retours Paris-Poitiers

3 aller-retours Paris-La Rochelle

Ouigo : 3 aller-retours Bordeaux-Paris, 1 aller-retour Toulouse-Paris

Les intercités qui circulent

5 aller-retours Paris-Brive

2 aller-retours Bordeaux-Marseille

La situation en temps réel en Nouvelle-Aquitaine

En cliquant sur les liens, vous pouvez suivre l'évolution du trafic en temps réel sur le site de la SNCF en gare de :