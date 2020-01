Grève SNCF du 9 janvier : le trafic des trains sera très perturbé en Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire, France

C'est la première manifestation de l'année 2020 contre la réforme des retraites. Ce jeudi 9 janvier, l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU a lancé un appel à la grève pour réclamer le retrait pur et simple du projet, après plus d’un mois de mobilisation et déjà trois journées d’actions interprofessionnelles, les 5, 10 et 17 décembre. La SNCF annonce un trafic "très perturbé" en Centre-Val de Loire.

La SNCF recommande à tous les voyageurs de vérifier avant tout trajet les horaires de ces dessertes sur le site internet TER Centre-Val de Loire, le compte twitter des trains Rémi ou le site Oui SNCF.

Les prévisions pour le jeudi 9 janvier

Plusieurs niveaux de dessertes sont proposés sur l'axe entre le Val de Loire et Paris, retrouvez le détail sur cette infographie :

Les prévisions SNCF en Centre-Val de Loire pour le 9 janvier - © SNCF Centre-Val de Loire

Un trafic "très perturbé"

Retrouvez les fiches horaires de chaque ligne ci-dessous :

Paris <> Chartres <> Nogent le Rotrou <> Le Mans : 17 allers-retours (dont 2 allers-retours Le Mans-Paris)

17 allers-retours (dont 2 allers-retours Le Mans-Paris) Paris <> Montargis <> Gien <> Nevers : 1 aller-retour (départs et arrivées en gare de Paris-Lyon)

: 1 aller-retour (départs et arrivées en gare de Paris-Lyon) Paris <> Les Aubrais <> Vierzon (Bourges) : 1 aller-retour

: 1 aller-retour Tours <> Vierzon <> Bourges <> Nevers : 2 allers- retours

2 allers- retours Poitiers <> Port de Piles <> Tours : 3 allers-retours

3 allers-retours Chinon <> Tours : aucune circulation

: aucune circulation Loches <> Tours : aucune circulation

aucune circulation Orléans <> Salbris <> Vierzon <> Bourges <> Nevers : 7 allers - retours

7 allers - retours Orléans <> Salbris <> Vierzon <> Châteauroux : aucune circulation

aucune circulation Montluçon <> Saint-Amand-Montrond <> Bourges : aucune circulation

: aucune circulation Chartres <> Courtalain : 6 allers-retours

: 6 allers-retours Tours <> Château du loir <> Le Mans : aucune circulation

aucune circulation Châteaudun <> Paris Austerlitz : 2 allers-retours

2 allers-retours Tours <> Saumur <> Angers <> Nantes : 4 allers- 3 retours

4 allers- 3 retours Etampes <> Toury <> Orléans : aucune circulation

: aucune circulation Chartres <> Voves : 1 aller-retour

TGV et Intercités

TGV - Tours/Saint-Pierre-des-Corps <> Paris-Montparnasse : 8 allers- 10 retours

8 allers- 10 retours TGV - Vendôme Villiers <> Paris-Montparnasse : 6 allers-retours

6 allers-retours TGV - Saint-Pierre-des-Corps <> Poitiers - Bordeaux : 4 allers-retours

4 allers-retours Ouigo - Paris-Montparnasse <> Saint-Pierre-des-Corps - Bordeaux : 1 aller-retour

1 aller-retour Intercités - Brive <> Châteauroux <> Paris Austerlitz : 3 allers- retours

3 allers- retours Intercités - Nantes <> Saint-Pierre-des-Corps <> Lyon : aucune circulation