Les cheminots démarrent deux jours de grève ce lundi 2 avril. Ils protestent contre la réforme de la SNCF et de leur statut. Dans les gares périgourdines, de fortes perturbations sont attendues pour ces deux premiers jours de mobilisation.

Contre la réforme annoncée de leur entreprise et la modification de leur statut, les cheminots de la SNCF entament deux jours de grève ce lundi 2 avril, à 19h. Ils ne reprendront le travail que jeudi matin. Selon la SNCF, la moitié du personnel devrait prendre part à cette mobilisation. Sur les rails, les voyageurs doivent s'attendre à de fortes perturbations.

Deux allers-retours Paris-Bordeaux seront assurés en TGV mardi et mercredi et un seul entre Paris et Brive. En Dordogne, plus de la moitié des liaisons vers Limoges, Brive ou Bordeaux seront assurées en TER, mais toutes se feront en bus.

Ligne Périgueux-Limoges mardi 3 avril

Des bus partiront de Périgueux pour rejoindre Limoges à 6h30, 7h34, 8h40, 12h52, 17h04, 18h03, 19h48. Depuis Limoges, six bus rejoindront Périgueux à 6h07, 12h34,18h09,20h21 et deux bus à 23h12.

Ligne Périgueux-Brive mardi 3 et mercredi 4 avril

Les bus partiront de la gare de Périgueux à 6h15, 14h10, 18h10 et 20h05. Au départ de Brive, les cars sont annoncés à 5h55, 8h05, 12h05 et 18h10 .

Ligne Périgueux-Bordeaux mardi 3 et mercredi 4 avril

Les cars en direction de la capitale régionale partiront à 5h05, 7h05, 10h05, 12h05, 14h05, 17h05, 17h35, 18h30 et 20h30 de Périgueux. Dans l'autres sens, un bus partira de Saint-Astier à 6h56 en direction de Périgueux et à 6h37 de Mussidan. Les autres bus partiront de Bordeaux à 5h, 6h, 11h 14h, 17h, 18h30, 19h30 et 20h35.

Ligne Périgueux-Agen mardi 3 et mercredi 4 avril

Les bus partent à 14h15, 17h45 et 18h40 de Périgueux en direction du Lot-et-Garonne. Dans l'autre sens, un seul car effectuera la liaison Agen-Périgueux à 9h. Un bus quittera Belvès à 5h55 en direction de Périgueux, et un autre partira du Buisson à 6h16 toujours dans le même sens.

Ligne Sarlat-Bergerac-Bordeaux mardi 3 et mercredi 4 avril

Au départ de Sarlat, on compte cinq bus en direction de Bergerac à 4h25, 6h10, 8h25, 14h35 et 17h05. Depuis Bergerac, huit cars partiront pour Bordeaux à 5h15, 6h15, 8h20, 10h16, 12h30, 16h30, 17h15 et 18h55.

Au départ de Bordeaux, les bus de 5h10, 9h11, 14h11, 16h11, 17h11, 18h11, 19h11 et 22h11 rejoindront Bergerac. Les liaisons entre Bergerac et Sarlat se feront à 7h55, 10h30, 11h45, 17h45, 18h45 et 20h.

Le trafic devrait revenir à la normale jeudi mais des perturbations sont attendues. Le syndicat Sud Rail a lancé une grève reconductible par tranches de 24 heures. Si vous souhaitez plus d'informations sur la circulation des trains TER vous pouvez contacter le numéro mis en place par la SNCF : 0 800 872 872 ou vous rendre sur le site de la sncf.