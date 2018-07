Meurthe-et-Moselle, France

Ce jeudi 19 juillet entre 8h et 11h30 le Péage de Gye sur l'A31 était gratuit dans le sens Sud-Nord. Une opération organisée par la CGT cheminots qui fait de la résistance contre le projet de réforme de l'entreprise. Le syndicat demandait parmi d'autres revendications, "l'arrêt du projet de filialisation de Fret SNCF" et "un véritable service public de transport de marchandise".

Le fret ferroviaire disparait selon le syndicat

Devant les barrières de péage levées nombreux sont les automobilistes, belges, hollandais et français, qui sont repartis le sourire aux lèvres "c'est un cadeau inespéré en rentrant de vacance" réagit Fabienne en passant en voiture. Ce jeudi, les cheminots se sont mobilisés, entres autres, car ils estiment que le fret ferroviaire est de plus en plus menacé en France. "Un camion sur deux qui roule sur les routes de France aujourd'hui roule pour la SNCF et on estime que ces camions seraient mieux sur le rail que sur la route" explique Yavuz Ozbek, délégué régional CGT cheminots.

La CGT cheminots prévoit une nouvelle grève à la SNCF vendredi 27 juillet.