Grève SNCF en Lorraine : les prévisions de circulation des TER en Lorraine ce dimanche

Illustration de TER et de train en gare de Thionville

Rien à voir avec les revendications nationales actuelles autour de la question des salaires. Cette fois-ci, c'est pour dénoncer la dégradation des conditions de travail en Lorraine que les syndicats de la région appellent à la mobilisation . Un mouvement qui s'annonce reconductible pour les prochains jours mais dès ce dimanche, les perturbations s'annoncent nombreuses.

ⓘ Publicité

Ligne Nancy-Metz

Ce dimanche, 9 voyages sont annoncés au total dans le sens Nancy-Metz. Il y en aura autant dans le sens inverse, tout au long de la journée.

Les prévisions entre Nancy et Metz pour ce dimanche 11 décembre. - SNCF

Ligne Metz-Luxembourg

18 trains vont circuler en direction du Grand Duché ce dimanche, soit autant que dans le sens inverse. En revanche, la moitié seulement démarrera de Metz, le reste étant au départ de Bettembourg.

Les prévisions entre Metz et le Luxembourg - SNCF

Ligne Nancy-Epinal-Remiremont

Entre Nancy et Remiremont via Epinal, ça s'annonce particulièrement compliqué. Aucun voyage ce dimanche matin, il n'y aura qu'un trajet assuré dans l'après-midi. Et ça concerne les deux sens.

Les prévisions entre Nancy, Epinal et Remiremont - SNCF

Ligne Nancy-Saint-Dié

Pas de trajet entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. Il n'y aura qu'un voyage maintenu dans le sens inverse, en fin de journée.

Les prévisions sur la ligne Nancy-Saint-Dié-des-Vosges - SNCF

Ligne Epinal-Saint-Dié

Un peu plus de voyages maintenus entre Epinal et Saint-Dié : 11 au total dans les deux sens, avec certains trains ne faisant pas tout le trajet. D'autres voyages sont également assurés en bus.

Les prévisions entre Epinal et Saint-Dié - Arthur Blanc

Toutes les prévisions pour ce lundi tomberont sur le site de la SNCF à 17h ce dimanche soir.