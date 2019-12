Grève SNCF et RATP : découvrez les prévisions de trafic pour le week-end du 21 au 22 décembre

Les transports seront encore très perturbés samedi 21 et dimanche 22 décembre en France en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Voici les prévisions de trafic.

La moitié des TGV circuleront les 21 et 22 décembre 2019

Le trafic sera encore perturbé dans les transports samedi 21 et dimanche 22 décembre. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. France Bleu fait le point.

Trafic SNCF toujours "très perturbé"

Le trafic SNCF sera toujours "très perturbé" sur les rails ce week-end avec 1 TGV sur 2 en moyenne a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

1 Transilien sur 5 en moyenne

1 Transilien sur 5 en moyenne (RER, trains de banlieue) circulera.

3 TER sur 10 et 1 Intercités sur 4 en moyenne

Du côté des TER, il y aura 3 liaisons sur 10 en moyenne, en partie assurées par des bus.

Pour samedi et dimanche, tous les trains TER circulant sur les lignes suivantes sont déjà complets :

Paris-Orléans-Tours

Paris-Bourges

Paris-Mulhouse (limité à Troyes)

Paris-Strasbourg (limité à Châlons)

Paris-Auxerre-Clamecy

Paris-Auxerre- Avalon

Paris-Dijon-Lyon

Paris-Laroche-Migennes

Les ventes de billets sur ces trains sont fermées. Les clients n’ayant pas de billet doivent reporter leur voyage.

Pour les trains en direction de la Normandie sur les axes Paris-Caen-Cherbourg, Paris- Deauville, Paris-Granville et Paris-Rouen-Le Havre, la réservation habituellement facultative est obligatoire les samedi 21 et dimanche 22 décembre.

Pour les Intercités, 1 train sur 4 en moyenne circulera. Aucun Intercités de nuit ne circulera.

Prévisions détaillées :

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Brive : 4 allers-retours (dont 1 retour au départ de Toulouse le samedi 21 décembre)

Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Clermont-Ferrand – Béziers : aucune circulation

Nantes – Lyon : aucune circulation

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Toulouse – Hendaye : aucune circulation

1 TVG sur 2 en circulation en moyenne

En moyenne, 1 TGV sur 2 circuleront sur l'ensemble du territoire.

Axe Est : 3 trains sur 5 le samedi 21 décembre ; 2 trains sur 5 le dimanche 22 décembre

: 3 trains sur 5 le samedi 21 décembre ; 2 trains sur 5 le dimanche 22 décembre Axe Atlantique : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Axe Nord : 3 trains sur 10

: 3 trains sur 10 Axe Sud-Est : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Intersecteurs : 1 train sur 7 le samedi 21 décembre ; 3 trains sur 10 le dimanche 22 décembre

: 1 train sur 7 le samedi 21 décembre ; 3 trains sur 10 le dimanche 22 décembre Ouigo : 4 trains sur 5

Trafic international "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Eurostar : 9 trains sur 10 (réouverture de la liaison Londres – Bourg-St-Maurice avec 2 allers le samedi 21 décembre)

: 9 trains sur 10 (réouverture de la liaison Londres – Bourg-St-Maurice avec 2 allers le samedi 21 décembre) Thalys : 2 trains sur 3 (réouverture de la liaison Amsterdam – Bourg-St-Maurice avec 1 aller le samedi 21 décembre)

: 2 trains sur 3 (réouverture de la liaison Amsterdam – Bourg-St-Maurice avec 1 aller le samedi 21 décembre) Lyria (Liaison France – Suisse) : 2 trains sur 5 (3 allers-retours Paris – Bâle, 3 allers-retours Paris – Genève et 1 aller-retour Paris – Lausanne)

: 2 trains sur 5 (3 allers-retours Paris – Bâle, 3 allers-retours Paris – Genève et 1 aller-retour Paris – Lausanne) TGV INOUI vers l’Italie : 2 trains sur 3 le samedi 21 décembre ; 3 trains sur 5 le dimanche 22 décembre

: 2 trains sur 3 le samedi 21 décembre ; 3 trains sur 5 le dimanche 22 décembre SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Les prévisions SNCF près de chez vous

Trafic toujours perturbé en Île-de-France

À Paris, le trafic RATP restera "perturbé" samedi et sera "très réduit" dimanche.

Samedi, huit lignes de métro seront fermées : 2, 3bis, 5, 6, 7 bis,11, 12 et 13.

Entre 13h00 et 18h00, le trafic sera perturbé sur les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 10.

Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 2 et 14.

Les RER A et B fonctionneront de manière réduite entre 12h00 et 18h00. Un train sur deux pour le RER A et un train sur trois pour le RER B. Deux bus sur trois en moyenne seront en service, toute la journée.