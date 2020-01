Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour samedi 11 et dimanche 12 janvier

Le trafic SNCF reste perturbé ce samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier pour les 38e et 39e jours de grève contre le projet de réforme des retraites. Le trafic des TGV s'améliore nettement. Le trafic RATP est encore très perturbé mais s'améliore aussi nettement. Voici les prévisions détaillées.

Le trafic reste encore perturbé dans les transports ce week-end, a annoncé la SNCF. Samedi et dimanche, le trafic des trains à grande vitesse s'améliore avec 4 TGV sur 5 en moyenne. 2 Intercités sur 5 circuleront, 5 TER sur 10, et et 2 Transilien sur 5. Le trafic international sera peu perturbé.

La SNCF annonce un retour progressif à la normale à partir de lundi 13 janvier, avec 9 TGV sur 10.

Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites pour les 38e et 39e jour, au lendemain d'une journée de réunions entre syndicats et gouvernement.

Trafic SNCF en nette amélioration pour la grande vitesse

Le trafic SNCF reste perturbé sur les rails, mais s'améliore nettement pour les trains à grande vitesse, a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Samedi, 4 TGV sur 5 en moyenne

Axe Est : 7 trains sur 10

Axe Atlantique : 9 trains sur 10

Axe Nord : trafic normal

Axe Sud-Est : 4 trains sur 5

Intersecteurs : 3 trains sur 4

Ouigo : 4 trains sur 5

Dimanche, 4 TGV sur 5 en moyenne

Axe Est : 3 trains sur 4

Axe Atlantique : 9 trains sur 10

Axe Nord : trafic normal

Axe Sud-Est : 3 trains sur 4

Intersecteurs : 3 trains sur 5 Ouigo : 9 trains sur 10

5 TER sur 10 en moyenne samedi et dimanche

Le trafic des TER reste perturbé en région, la SNCF annonce 5 circulations sur 10 en moyenne, train et bus compris.

Les prévisions pour samedi

Les prévisions de TER pour samedi. - Capture d'écran SNCF

Les prévisions pour dimanche

Les prévisions de TER pour dimanche. - Capture d'écran SNCF

2 Intercités sur 5 en moyenne samedi et dimanche

Pour les trains Intercités, en journée, un train sur deux circulera en moyenne, mais aucun train la nuit ce week-end.

Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées pour samedi :

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Limoges – Toulouse : 2 allers-retours vers Toulouse, 2 allers-retours et 1 aller vers Brive-la-Gaillarde

Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour

Toulouse – Tarbes : 1 aller-retour et 1 aller

Les prévisions détaillées pour dimanche :

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Limoges – Toulouse : 2 allers-retours vers Toulouse, 3 allers-retours et 1 aller vers Brive-la-Gaillarde

Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours

Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour

Toulouse – Tarbes : 2 allers-retours

Trafic international peu "perturbé"

Le trafic international sera peu perturbé ce weekend. Voici les prévisions pour samedi :

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 9 trains sur 10

Lyria (liaison France – Suisse) : 1 train sur 2

TGV INOUI vers l’Italie : 2 trains sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 3

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

Les prévisions pour dimanche :

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 9 trains sur 10

Lyria (liaison France – Suisse) : 1 train sur 2

TGV INOUI vers l’Italie : 1 trains sur 3

SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 3 trains sur 5

RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2

2 trains sur 5 en Ile-de-France

La situation étant variable selon les lignes, Transilien recommande à ses clients de bien anticiper leurs déplacements et de consulter l’Assistant SNCF, le site transilien.com ou les panneaux d’affichage en gare.

Les prévisions pour samedi :

Le trafic des Transilien. - Capture d'écran SNCF

Les prévisions pour dimanche :

Les prévisions des trains en Île-de-France pour dimanche. - Capture d'écran

Trafic toujours "très perturbé" à la RATP mais en nette amélioration

Pour samedi, la RATP prévoit un trafic toujours "très perturbé", mais avec une nette amélioration par rapport aux week-ends précédents. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée, ainsi que les RER A et RER B. Sur le réseau de surface, l’offre de transport sera quasi normale sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne.

Les prévisions de la RATP pour samedi. - Capture d'écran RATP

Pour dimanche, le trafic devrait être encore très perturbé mais en nette amélioration par rapport à la semaine dernière. la RATP communiquera ses prévisions ce samedi à 17h.